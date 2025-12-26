"Công chúa hạt dẻ" nhà Kate: Charlotte 10 tuổi khí chất ngút ngàn, diện đồ "Old Money" chuẩn người thừa kế sáng giá

Sáng ngày 25/12, không khí tại nhà thờ St Mary Magdalene (Sandringham) bỗng trở nên ấm áp hơn hẳn khi gia đình Thân vương William và Vương phi Kate Middleton xuất hiện để tham gia lễ cầu nguyện Giáng sinh truyền thống. Giữa rừng ống kính phóng viên và sự chào đón nồng nhiệt của người dân, tâm điểm chú ý lại va vào cô bé Charlotte. Người ta vẫn thường ví von Charlotte là "bản sao" của Nữ hoàng quá cố hay mang nét đẹp của bà nội Diana, nhưng hôm nay, cô bé đơn giản là một nàng công chúa nhỏ đang dần trưởng thành với phong cách cá nhân đậm nét.

Nếu như mẹ Kate ghi điểm tuyệt đối trong chiếc áo khoác dáng dài họa tiết kẻ ô nâu sẫm sang trọng, thì Charlotte lại như một phiên bản thu nhỏ ngọt ngào với tông màu hạt dẻ (hazelnut) phối cùng caramel. Sự đồng điệu về màu sắc giữa hai mẹ con không chỉ tạo nên một khung hình đẹp mắt mà còn cho thấy sự tinh tế trong cách chọn trang phục của gia đình Hoàng gia – không cần phô trương nhưng vẫn toát lên vẻ quyền quý, mẫu mực.

Sức hút từ phong cách "Old Money" và khí chất của một quý cô thực thụ

Càng lớn, Charlotte càng bộc lộ rõ gu thẩm mỹ ổn định và mang hơi hướng "Old Money" (sự sang trọng lâu đời). Trong lần xuất hiện này, công chúa nhỏ diện chiếc áo khoác dạ màu khaki với những điểm xuyết nhung nâu ở cổ áo và túi, một thiết kế đến từ thương hiệu yêu thích của gia đình là Catherine Walker. Chiếc nơ nhung thắt gọn gàng trên mái tóc dài buông xõa cùng đôi giày bệt Tory Burch tối giản đã hoàn thiện vẻ ngoài vừa cổ điển, vừa đúng độ tuổi.

Đứng giữa nắng hanh vàng của buổi sớm mùa đông, tay ôm bó hoa đỏ thắm, nụ cười mỉm chi và ánh mắt điềm tĩnh của Charlotte khiến nhiều người phải trầm trồ. Không còn những biểu cảm tinh nghịch hay vẻ thẹn thùng như vài năm trước, Charlotte của tuổi lên 10 toát lên sự tự tin, phong thái ung dung tự tại. Có vẻ như thời gian đã cực kỳ ưu ái cô bé này, khi mỗi năm trôi qua, các đường nét trên gương mặt lại càng thanh tú, hài hòa hơn, mang theo cả nét sắc sảo của bố William lẫn vẻ mềm mại, hiền hậu của mẹ Kate.

Thời gian là món quà tuyệt vời nhất dành cho vẻ đẹp hoàng gia

Nhìn cách Charlotte sải bước bên cạnh anh trai George và em trai Louis, người ta thấy được sự chuyển giao thế hệ đầy hứa hẹn. Công chúa nhỏ giờ đây không chỉ là "trang sức" trong các sự kiện hoàng gia mà đã thực sự trở thành một biểu tượng nhí về phong cách sống và thái độ ứng xử.

Sự tĩnh lặng, sâu sắc trong ánh nhìn của cô bé giữa đám đông ồn ào cho thấy một bản lĩnh được rèn giũa từ bé. Nhiều người hâm mộ đã để lại bình luận xúc động: "Thời gian thực sự rất dịu dàng với Charlotte, cô bé không chỉ đẹp ở vẻ ngoài mà còn đẹp ở cái khí chất 'tĩnh' rất đặc biệt".

Chứng kiến sự trưởng thành này, chúng ta hiểu rằng giá trị của một công chúa không nằm ở vương miện lấp lánh, mà nằm ở chính cách họ lớn lên với sự tử tế, điềm đạm và một tâm thế vững vàng trước thế giới. Lễ Giáng sinh năm nay, hình ảnh "Công chúa hạt dẻ" chắc chắn sẽ còn được nhắc lại rất nhiều như một biểu tượng của sự bình yên và vẻ đẹp vượt thời gian.