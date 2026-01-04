TT Trump theo dõi trực tiếp toàn bộ quá trình: Đặc nhiệm Mỹ đột kích bắt giữ TT Maduro cùng vợ trong tích tắc

Tổng thống Maduro bị Mỹ bắt

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cùng vợ đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi Venezuela sau khi Mỹ tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào thủ đô Caracas vào rạng sáng 3/1.

Theo CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã theo dõi trực tiếp toàn bộ quá trình bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro từ một căn phòng tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, cùng với các tướng lĩnh quân đội Mỹ.

“Tôi được những người trong quân đội thực thụ nói rằng không có quốc gia nào khác trên Trái đất có thể thực hiện được một chiến dịch như vậy,” ông Trump nói. “Nếu các bạn thấy những gì đã xảy ra, tôi đã theo dõi rất chăm chú, như thể đang xem một chương trình truyền hình.”

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và vợ đã bị Mỹ bắt giữ. Ảnh: Reuters

Ông Trump mô tả chiến dịch là “đáng kinh ngạc” về tốc độ và sức mạnh. “Người ta thường nói về tốc độ và sức mạnh. Nhưng thực sự, những gì đã diễn ra là một công việc tuyệt vời. Không ai khác có thể làm được điều tương tự,” ông nói thêm.

Ông Trump, người đón Giáng sinh và năm mới tại Palm Beach trong khuôn viên câu lạc bộ riêng Mar-a-Lago, cho biết ông đã tận mắt chứng kiến quân đội Mỹ phá vỡ các cánh cửa thép để bắt giữ ông Maduro.

“Chúng tôi theo dõi mọi thứ từ trong phòng. Chúng tôi có một phòng riêng và quan sát toàn bộ diễn biến. Xung quanh là rất nhiều người, bao gồm các tướng lĩnh, và tất cả đều nắm rõ những gì đang xảy ra. Đó là một chiến dịch cực kỳ phức tạp,” ông Trump nói.

“Thực sự, họ đã đột nhập vào những nơi mà lẽ ra không thể đột nhập, phá vỡ các cánh cửa thép được lắp đặt vì lý do an ninh, và khống chế mục tiêu chỉ trong vài giây. Tôi chưa từng thấy điều gì tương tự,” ông tiếp tục.

Tổng thống Trump cũng cho biết Mỹ có một “số lượng khổng lồ” máy bay sẵn sàng triển khai, bao gồm trực thăng và máy bay chiến đấu.

Đường phố thủ đô Venezuela vắng vẻ sau vụ tấn công của Mỹ. Ảnh: Reuters

Ông tiết lộ rằng Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và vợ hiện đang ở trên tàu USS Iwo Jima và đang được đưa về New York. “Họ sẽ hướng đến New York. Máy bay trực thăng đã đưa họ đi,” ông nói.

Khi được hỏi về các lựa chọn mà ông đã đưa ra cho ông Maduro, ông Trump cho biết: “Về cơ bản, tôi đã nói rằng ông phải từ bỏ. Ông phải đầu hàng.” Ông cũng xác nhận đã nói chuyện với ông Maduro cách đây một tuần.

Theo ông Trump, Mỹ hiện đang đưa ra quyết định về các bước tiếp theo tại Venezuela. “Chúng tôi không thể mạo hiểm để người khác điều hành đất nước và tiếp quản những gì ông Maduro để lại. Vì vậy, chúng tôi đang đưa ra quyết định ngay lúc này và sẽ tham gia rất sâu vào vấn đề này,” ông nói. Trong khi đó, Ngoại trưởng Venezuela cùng ngày khẳng định ông Maduro vẫn là lãnh đạo của đất nước.

Người dân Venezuela sốc

Theo Reuters, vào rạng sáng 3/1, lực lượng an ninh Venezuela đã tuần tra trên những con phố gần như vắng vẻ tại Caracas, vài giờ sau khi những tiếng nổ lớn đánh thức người dân, báo hiệu biệt kích Mỹ đang không kích và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro.

Các tuyến phố gần dinh Tổng thống vắng tanh, chỉ còn lại các trạm kiểm soát do những tay súng mặc đồng phục canh giữ. Người dân bày tỏ sự bàng hoàng trước cuộc tấn công quân sự bất ngờ của Mỹ.

Khói bao phủ bầu trời thủ đô, với một cột khói đen vẫn bốc lên từ hướng cảng La Guaira ở phía bắc, trong khi một cột khói khác xuất hiện gần một căn cứ không quân tại Caracas.

Người dân Venezuela xếp hàng mua thuốc sau vụ tấn công. Ảnh: Reuters

Phần lớn người dân ở trong nhà, theo dõi sát diễn biến qua điện thoại. Một số khác tranh thủ mua thực phẩm dự trữ, đề phòng trường hợp phải ở nhà trong thời gian dài.

Trong khi đó, những người ủng hộ phe đối lập, đứng đầu là nhân vật đoạt giải Nobel Hòa bình Maria Corina Machado, tỏ ra vô cùng phấn khởi.

“Chị gái tôi ở Mỹ đã gọi điện đánh thức tôi để báo tin, và chị ấy đã khóc. Chúng tôi cùng khóc vì hạnh phúc,” ông Jairo Chacin, 39 tuổi, một thợ máy kiêm chủ xưởng sửa chữa tại thành phố dầu mỏ Maracaibo, nói khi đang xếp hàng mua thực phẩm.

“Tôi ra ngoài kiểm tra cửa hàng vì sợ bị cướp bóc, nhưng đường phố vắng tanh. Tôi định đổ xăng nhưng các trạm xăng đều đóng cửa, nên tôi mua thêm đồ ăn vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thành thật mà nói, tôi vừa sợ vừa vui,” ông nói.

Ngay sau khi ông Maduro bị bắt, Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello xuất hiện trên truyền hình nhà nước, đứng giữa đường phố, đội mũ bảo hiểm và mặc áo chống đạn, kêu gọi người dân không hợp tác với đối phương.

Theo các nhân chứng của Reuters, cuộc tấn công bắt đầu vào khoảng 2 giờ sáng (0600 GMT) và kéo dài khoảng 90 phút, với các vụ nổ, máy bay quân sự và khói đen bao trùm Caracas. Những đoạn video được Reuters xác minh cho thấy bầu trời đêm liên tục bị xé toạc bởi các vụ nổ lớn, khiến khu vực phía nam thành phố, gần một căn cứ quân sự lớn, bị mất điện.

“Tôi không thể tin vào mắt mình. Ban đầu tôi thấy tin trên mạng xã hội, sau đó là trên truyền hình. Giờ tôi chỉ muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo,” bà Nancy Pérez, 74 tuổi, nói khi đi tới một tiệm bánh gần nhà ở thành phố Valencia, miền trung Venezuela.

Một đoạn video do nhân chứng quay, được Reuters xác thực, ghi lại cảnh lửa và khói bốc lên từ cảng La Guaira. Vị trí này được xác định dựa trên sơ đồ bố trí cảng, dải phân cách đường và các tòa nhà, trùng khớp với hình ảnh tư liệu và ảnh vệ tinh.

Các video khác đã được xác minh cho thấy các vụ nổ và khói bốc lên tại căn cứ không quân Generalissimo Francisco de Miranda ở phía đông Caracas. Dữ liệu theo dõi radar chuyến bay vào sáng cùng ngày cho thấy không phận Venezuela hoàn toàn trống rỗng.

Bà Carmen Marquez, 50 tuổi, sống ở phía đông thủ đô, cho biết bà đã lên sân thượng và nghe thấy tiếng máy bay ở nhiều độ cao khác nhau dù không thể nhìn thấy chúng. “Những luồng sáng lóe lên như pháo sáng xé ngang bầu trời, rồi sau đó là những tiếng nổ lớn,” bà kể. “Chúng tôi lo lắng không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chính phủ không cung cấp thông tin nào ngoài những gì được phát trên truyền hình nhà nước.”