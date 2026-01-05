Bắt sống trăn khổng lồ dài 7 mét, nặng 80kg trong đồn điền

Một con trăn dài 7 mét được phát hiện tại một đồn điền ở Kampung Sera, Baling, Malaysia, vào ngày 4/1.

Trung úy Mohd Faizol Ab Aziz, sĩ quan phòng vệ dân sự Baling, cho biết việc bắt giữ con trăn nặng 80kg là một thách thức do kích thước khổng lồ của nó.

"Quá trình xử lý kéo dài khoảng 30 phút. Do con trăn có kích thước lớn, chúng tôi phải dùng xe tải để vận chuyển nó đến Trung tâm Điều hành Hoạt động quận Baling để xử lý tiếp và bàn giao cho các cơ quan chức năng có liên quan", ông cho biết trong một tuyên bố.

Con trăn khổng lồ bị bắt.

Ông Mohd Faizol giải thích rằng họ nhận được cuộc gọi khẩn cấp lúc 10h15 về việc phát hiện một con trăn trong khu vực đồn điền. Con vật được các công nhân đồn điền cọ dầu tìm thấy trong khi đang làm việc thường nhật.

"Cho đến nay, đây là con trăn lớn nhất và nặng nhất mà chúng tôi bắt được trong năm nay. Chiến dịch đã được thực hiện thành công mà không có thương vong hay sự cố nào xảy ra", ông nói thêm.

Ông cũng khuyên công chúng không nên tự ý đối đầu với động vật hoang dã và nên liên hệ ngay với chính quyền để ngăn ngừa bất kỳ sự cố nào có thể xảy ra.

Trước đó, vào tháng 10/2023, một con trăn dài 7 mét cũng đã bị bắt giữ ở Kedah, Malaysia.

Theo The Star, con trăn được tìm thấy bất động trong chuồng sau khi ăn thịt một con dê lớn. Bốn thành viên của Lực lượng Phòng vệ Dân sự đã đến hiện trường và mất khoảng 25 phút để bắt được con trăn nặng 140kg.

Sau đó, nó đã được bàn giao cho sở bảo tồn động vật hoang dã của tiểu bang.