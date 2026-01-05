Diện mạo hiện tại của Công chúa Lilibet qua ống kính của mẹ: Liệu có giống như lời đồn?

Kể từ khi rời khỏi Hoàng gia Anh, cuộc sống của hai nhóc tì nhà Sussex – Archie và Lilibet luôn là một "ẩn số" khiến công chúng tò mò tột độ. Khác với chị dâu Kate Middleton thường xuyên công bố ảnh con vào các dịp lễ, Meghan Markle chọn cách giấu con rất kỹ, như một cách để bảo vệ tuổi thơ bình yên cho lũ trẻ. Thế nhưng mới đây, những thông tin xoay quanh một bức ảnh của cô bé Lilibet trên Instagram đã khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán. Không chỉ là sự tò mò về ngoại hình của cô bé mang dòng máu Hoàng gia, mà qua đó, người ta còn thấy được cách yêu thương và bảo vệ con rất riêng, rất "đời" của một người mẹ nổi tiếng.

Từ bức ảnh gây thương nhớ đến câu chuyện bảo vệ sự riêng tư của một người mẹ

Có lẽ không ngoa khi nói rằng, mỗi lần Harry và Meghan hé lộ chút gì đó về các con, truyền thông lại được phen bùng nổ. Đặc biệt là với cô con gái út Lilibet Diana – cô bé sinh ra tại Mỹ và mang cái tên tri ân Nữ hoàng Anh quá cố. Mới đây, những cuộc thảo luận lại nóng lên xoay quanh việc Meghan Markle chia sẻ hình ảnh gia đình. Giữa hàng ngàn tấm ảnh hào nhoáng của giới showbiz, hình ảnh về những đứa trẻ nhà Sussex luôn mang một màu sắc rất khác: Mộc mạc, tự nhiên và thường được chụp từ những góc khuất, hoặc trắng đen nghệ thuật. Điều này khiến người ta nhớ lại những khoảnh khắc hiếm hoi trước đây, khi Lilibet xuất hiện với mái tóc đỏ rực rỡ thừa hưởng từ bố Harry và nụ cười rạng rỡ. Dù chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua, hay thậm chí là những bức ảnh chụp từ phía sau lưng, công chúng vẫn luôn dành một sự ưu ái đặc biệt để ngắm nhìn sự lớn lên từng ngày của "bông hồng lai" này.

Nếu theo dõi kỹ hành trình làm mẹ của Meghan, chúng ta dễ dàng nhận thấy một sự thay đổi rõ rệt trong tư duy. Nếu như thời còn ở Anh, mọi thứ đều phải tuân theo quy chuẩn khắt khe, thì nay tại Mỹ, Meghan nắm toàn quyền kiểm soát hình ảnh của các con. Việc bức ảnh của Lilibet xuất hiện (hoặc được nhắc đến) trên nền tảng Instagram không đơn thuần chỉ là khoe con, mà nó còn cho thấy một thông điệp: Meghan muốn con mình được biết đến như những đứa trẻ hạnh phúc, tự do chạy nhảy trong vườn nhà chứ không phải là những biểu tượng hoàng gia cứng nhắc. Các chuyên gia theo dõi hoàng gia cho rằng, chính sự "kiệm lời", "kiệm hình" này lại càng làm tăng thêm giá trị cho mỗi lần xuất hiện của Lilibet. Người ta tò mò xem cô bé giờ đã cao lớn thế nào, đôi mắt có giống bà nội Diana hay không, và liệu tính cách có mạnh mẽ như mẹ Meghan? Mỗi bức ảnh được tung ra, dù vô tình hay hữu ý, đều trở thành tâm điểm vì nó thỏa mãn "cơn khát" tin tức của người hâm mộ bấy lâu nay.

Khi Lilibet trở thành tâm điểm: Áp lực hay niềm tự hào?

Việc để lộ diện mạo của con cái trên mạng xã hội luôn là con dao hai lưỡi, đặc biệt là với những người nổi tiếng. Với Meghan, mỗi tấm hình đăng tải không chỉ là niềm vui của một người mẹ muốn khoe con, mà còn đi kèm với nỗi lo về sự an toàn và những bình luận trái chiều. Tuy nhiên, nhìn vào những bức ảnh trước đây được chia sẻ, có thể thấy Lilibet đang được nuôi dạy trong một môi trường tràn ngập tình yêu thương và sự tự do. Cô bé được mặc những bộ váy giản dị, chơi đùa trên cỏ, nụ cười hồn nhiên không vướng bận những nghi thức rườm rà.

Đó là hình ảnh mà bất kỳ bà mẹ nào cũng muốn thấy ở con mình. Sự xuất hiện của Lilibet trên Instagram, dù là qua một bức ảnh chính thức hay những khoảnh khắc đời thường, đều nhắc nhở chúng ta rằng sau ánh hào quang và những ồn ào vương thất, Meghan và Harry cũng chỉ là những ông bố bà mẹ bình thường, mong muốn lưu giữ và chia sẻ những phút giây ngọt ngào nhất của con cái mình.

Rõ ràng, dù Meghan và Harry có cố gắng giữ kín tiếng đến đâu, thì dòng máu Hoàng gia chảy trong người Archie và Lilibet vẫn khiến các bé trở thành tâm điểm chú ý. Động thái liên quan đến Instagram lần này có thể là dấu hiệu cho thấy Meghan đang dần cởi mở hơn, hoặc có thể là bước đệm cho một dự án mới mà cô đang ấp ủ, nơi giá trị gia đình được đặt lên hàng đầu. Nhưng dù lý do là gì, không thể phủ nhận rằng vẻ đáng yêu của công chúa nhỏ Lilibet có sức mạnh "chữa lành" rất lớn đối với người hâm mộ.