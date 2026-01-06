Một vụ trộm bất thành ở Kota, Rajasthan, Ấn Độ, đã bị ngăn chặn sau khi người đàn ông mắc kẹt bên trong ống thông gió nhà bếp của ngôi nhà mà anh ta định đột nhập vào đêm khuya ngày 5/1. Đoạn clip ghi lại cảnh tên trộm bị mắc kẹt trong ống thông gió đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

Tên trộm mắc kẹt trong ống thông gió khi cố đột nhập nhà dân

Trong clip, người đàn ông bị mắc kẹt nửa người trong một lỗ nhỏ trên tường. Phần thân trên của anh ta ở bên trong phòng, trong khi đôi chân thò ra ngoài. Người đàn ông cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi khe hẹp và liên tục cầu xin tha thứ bằng giọng nói hoảng loạn.

Người đàn ông được phát hiện bị mắc kẹt trên lỗ thông gió.

Trong khi đó, những người có mặt, bao gồm cả chủ nhà đang quay clip, vô cùng thắc mắc khi không biết làm cách nào mà anh ta lại bị mắc kẹt trong một lỗ thông hơi nhỏ như vậy.

Vụ việc xảy ra tại khu Pratap Nagar, Kota. Theo báo cáo, chủ nhà, được xác định là Subhash Kumar Rawat, cho biết ông và vợ đã đi lễ tại đền Khatu Shyamji vào ngày 3/1 và trở về nhà vào đêm ngày 5/1.

Khi vợ của Rawat mở khóa cổng chính và họ bắt đầu đưa xe máy vào nhà, đèn pha của chiếc xe chiếu vào một người đàn ông đang bị mắc kẹt nửa người trong lỗ thông gió của quạt hút mùi nhà bếp.

Sau đó, người đàn ông được đưa ra khỏi lỗ thông gió. Anh ta không bị thương nặng và được bàn giao cho cảnh sát để xử lý.