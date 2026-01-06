Meghan Markle chuẩn bị ra mắt sách nấu ăn đầu tiên vào năm 2026

Nếu như năm 2025 là năm của những bước chạy đà ồn ào trên các nền tảng truyền thông, thì 2026 hứa hẹn sẽ là lúc Meghan Markle quay về với những giá trị cốt lõi, mộc mạc và gần gũi hơn. Không còn quá ôm đồm nhiều lĩnh vực, Nữ công tước xứ Sussex đang ấp ủ một chiến lược tinh tế: Dùng ẩm thực và không gian sống để kết nối với công chúng. Từ những chai rượu vang hảo hạng đến những món đồ gia dụng tinh tế, và đặc biệt là cuốn sách nấu ăn đầu tay, tất cả đang vẽ nên một bức tranh về năm 2026 đầy tham vọng nhưng cũng rất đỗi dịu dàng của nàng dâu hoàng gia.

Từ bước đệm rực rỡ của năm cũ đến chiến lược "chậm mà chắc"

Nhìn lại khoảng thời gian vừa qua, có thể thấy Meghan Markle đã có một năm 2025 vô cùng bận rộn, nếu không muốn nói là "quay cuồng" trong công việc. Cô liên tục xuất hiện trước công chúng với nhiều vai trò khác nhau, từ việc duy trì podcast, sản xuất các chương trình trên Netflix cho đến việc đặt những viên gạch đầu tiên cho công việc kinh doanh riêng. Tuy nhiên, theo những nguồn tin thân cận, bước sang năm 2026, nhịp độ công việc của Nữ công tước sẽ có sự thay đổi đáng kể.

Thay vì dàn trải năng lượng cho quá nhiều dự án cùng lúc, Meghan dường như đang muốn gom gọn lại, tập trung sâu sắc và chất lượng hơn cho thương hiệu American Riviera Orchard (hay còn được nhắc đến với cái tên thân thuộc As Ever). Đây không chỉ là một bước đi kinh doanh, mà còn là cách cô định hình lại phong cách sống của chính mình trong mắt công chúng: Sang trọng, tinh tế nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc, ấm cúng của một người phụ nữ yêu gia đình.

Cú hích mùa xuân: Khi ẩm thực là ngôn ngữ của yêu thương

Điểm sáng nhất trong bản kế hoạch năm 2026 chính là thông tin về cuốn sách nấu ăn đầu tay của Meghan Markle. Theo một nguồn tin nội bộ tiết lộ, Nữ công tước, 44 tuổi, đã sẵn sàng để chia sẻ những bí quyết giữ lửa gian bếp của mình tới độc giả. Dự kiến, cuốn sách sẽ được ra mắt vào mùa Xuân – thời điểm vạn vật sinh sôi, cực kỳ thích hợp với thông điệp về sự tươi mới và nuôi dưỡng mà cô luôn hướng tới. Việc ra mắt sách không phải là một quyết định ngẫu nhiên, mà nó nằm trong một lộ trình bài bản, trùng khớp với thời điểm thương hiệu As Ever mở rộng quy mô.

Hơn thế nữa, cuốn sách này được cho là sẽ có sự liên kết chặt chẽ với show nấu ăn "With Love, Meghan" (Gửi trọn yêu thương, Meghan) đã từng gây tiếng vang trên Netflix năm ngoái với hai mùa phát sóng và một tập đặc biệt dịp Giáng sinh. Nếu như trên màn ảnh, khán giả thấy một Meghan rạng rỡ bên bếp lửa, tỉ mỉ với từng món ăn, thì cuốn sách sắp tới hứa hẹn sẽ là nơi cô kể lại những câu chuyện đằng sau các công thức đó, mang đến một trải nghiệm "chữa lành" thực thụ qua từng trang sách.

Mở rộng "đế chế" Lifestyle: Rượu vang, đồ gia dụng và sự tinh giản thông minh

Theo chia sẻ từ GB News, một người trong cuộc cho biết: "Meghan đang dồn tâm huyết cho cuốn sách nấu ăn vào đầu năm 2026, và song song với đó sẽ là sự xuất hiện của nhiều dòng sản phẩm phong cách sống mới vào mùa xuân. Năm 2026 được dự đoán tiếp tục là một năm lớn đối với cô ấy. Sẽ có thêm các dòng rượu vang và chắc chắn là cả các sản phẩm đồ gia dụng (homeware). Tuy nhiên, cô ấy sẽ giảm bớt việc kinh doanh các bộ dụng cụ làm bánh quy hay bánh crepe".

Động thái này cho thấy tư duy kinh doanh ngày càng sắc bén của Meghan. Việc tạm ngưng hoặc giảm bớt các sản phẩm nhỏ lẻ như bộ làm bánh để tập trung vào rượu vang và đồ gia dụng cho thấy cô đang muốn nâng tầm thương hiệu lên phân khúc cao cấp hơn, tinh tế hơn. Cho đến nay, thông qua thương hiệu As Ever, Nữ công tước đã giới thiệu đến công chúng nhiều sản phẩm đa dạng như các loại mứt phết, nến thơm và trà. Đây đều là những món đồ gợi nhắc đến sự thư thái, tận hưởng cuộc sống đúng với hình ảnh một người phụ nữ hiện đại biết yêu chiều bản thân và chăm chút cho tổ ấm.

Dù Meghan vẫn giữ kín kẽ những chi tiết cụ thể về kế hoạch năm 2026 và rất ít khi hé lộ "manh mối", nhưng người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một sự bùng nổ mới. Không chỉ là kinh doanh, đó còn là cách Meghan Markle kể câu chuyện về cuộc sống của mình: Một cuộc sống được xây dựng từ những niềm vui giản dị, từ mùi thơm của nến, vị ngọt của mứt và hơi ấm từ những bữa ăn ngon lành.