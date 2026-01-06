Người phụ nữ Nhật Bản tử vong do hóc bánh mochi trong năm mới

(Ảnh minh họa: Getty Images)

Theo thông tin từ Sở Cứu hỏa Tokyo công bố ngày 5/1, trong 3 ngày đầu năm 2026 đã có 7 người cao tuổi, gồm cả nam và nữ, phải nhập viện vì bị hóc bánh mochi. Trong số này, một phụ nữ ngoài 80 tuổi đã tử vong sau khi bị hóc bánh daifuku - một loại mochi có nhân ngọt - tại nhà riêng ở quận Minato (Tokyo) vào khoảng hơn nửa đêm ngày 1/1.

Giới chức Nhật Bản cho biết, mochi là loại bánh dẻo, dính, dễ bám chặt vào cổ họng, gây tắc nghẽn đường thở nếu không được nhai kỹ hoặc xử lý kịp thời. Dù các cơ quan chức năng đã nhiều năm liên tiếp cảnh báo nguy cơ hóc nghẹn, các vụ việc tương tự vẫn tái diễn hầu như mỗi dịp năm mới. Riêng trong tháng 1/2025, 2 người đã tử vong và 7 người khác phải nhập viện vì hóc mochi.

(Ảnh minh họa: Getty Images)

Thống kê trong vòng 5 năm gần đây tại Nhật Bản cho thấy, có ít nhất 338 người đã được đưa đi cấp cứu do hóc mochi hoặc các loại thực phẩm tương tự, trong đó hơn 90% là người từ 65 tuổi trở lên. Đáng chú ý, hơn một nửa số ca nhập viện xảy ra trong các tháng 12 và 1 - thời điểm bánh mochi được tiêu thụ nhiều nhất trong năm.

Nhật Bản hiện là một trong những quốc gia có dân số già nhất thế giới, khiến nhóm người cao tuổi trở thành đối tượng đặc biệt dễ tổn thương trước những rủi ro liên quan đến ăn uống. Trước tình hình này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, nhất là người cao tuổi, cần cắt mochi thành miếng nhỏ, nhai chậm và kỹ, đồng thời làm ẩm cổ họng bằng trà hoặc súp trước khi ăn để giảm nguy cơ hóc nghẹn.

Mochi là món ăn truyền thống không thể thiếu trong ngày đầu năm tại Nhật Bản, thường được dùng riêng hoặc trong món súp ozoni. Các nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng việc ăn mochi mang ý nghĩa sum họp gia đình và cầu chúc may mắn cho năm mới. Tuy nhiên, giới chức Nhật Bản nhấn mạnh truyền thống này cần đi kèm với ý thức an toàn, đặc biệt trong bối cảnh các ca tử vong do hóc mochi vẫn lặp lại qua nhiều năm.