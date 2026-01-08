Cựu Thống đốc tỉnh của Nhật Bản gửi 1.000 tin nhắn quấy rối tình dục cho nhân viên

(Ảnh minh họa: Pixabay)

Theo báo cáo do một nhóm luật sư được chính quyền tỉnh Fukui chỉ định thực hiện, ông Sugimoto đã gửi khoảng 1.000 tin nhắn có nội dung gạ gẫm quan hệ tình cảm, bình luận về ngoại hình của các nữ nhân viên, đồng thời có những hành vi động chạm thân thể không được sự đồng thuận. Báo cáo dựa trên khảo sát với khoảng 6.000 công chức và người lao động thuộc chính quyền tỉnh.

Nhóm điều tra nhận định "cảm giác bị xâm hại của các nạn nhân là vô cùng nghiêm trọng", đồng thời cho rằng trách nhiệm của ông Sugimoto là rất nặng nề. Một số hành vi bị cho là có dấu hiệu vi phạm Luật chống theo dõi hoặc cấu thành tội danh xâm phạm thân thể không có sự đồng thuận theo pháp luật Nhật Bản.

Luật sư Kenji Kawai, một trong ba luật sư phụ trách điều tra, cho biết tại họp báo rằng các hành vi quấy rối của ông Sugimoto đã diễn ra trong khoảng 20 năm, bắt đầu từ trước khi ông lần đầu được bầu làm Thống đốc tỉnh Fukui vào năm 2019. Trước đó, ông Sugimoto từng công tác tại cơ quan tiền thân của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, sau đó giữ nhiều vị trí quan trọng tại Fukui, bao gồm Trưởng ban Tổng vụ năm 2004 và Phó Thống đốc năm 2013.

Theo báo cáo, ông Sugimoto, 63 tuổi, đã gửi những tin nhắn như: "Tôi muốn hôn em", "Tôi không cưỡng lại được việc muốn ôm em" cho ít nhất 4 nữ nhân viên, đồng thời yêu cầu họ giữ bí mật tuyệt đối. Các tin nhắn được gửi qua ứng dụng Line và địa chỉ email cá nhân.

Cuộc điều tra cũng xác nhận các hành vi quấy rối tại các buổi giao lưu, trong đó có việc động chạm vào cơ thể nữ nhân viên. Ông Sugimoto thừa nhận đã gửi các tin nhắn nói trên, song phủ nhận các cáo buộc sàm sỡ, nói rằng "không còn nhớ" những sự việc này.

Sau khi báo cáo được công bố, ông Sugimoto ra tuyên bố cho biết "tôn trọng kết luận điều tra" và gửi lời xin lỗi sâu sắc tới các nạn nhân. Ông khẳng định sẽ phản hồi bằng văn bản và không tổ chức họp báo nhằm bảo vệ quyền riêng tư của người bị hại.

Vụ việc được phát giác từ tháng 4/2025, khi một nữ nhân viên báo cáo với một cơ quan tư vấn bên ngoài. Báo cáo điều tra cũng chỉ ra những phản ứng chưa thỏa đáng của một số cán bộ cấp cao trong giai đoạn đầu xử lý vụ việc, cho rằng vấn đề đã không được nhìn nhận đúng mức độ nghiêm trọng.