Thêm công dân 25 nước phải nộp bảo lãnh lên tới 15.000 USD khi xin visa vào Mỹ

(Ảnh minh họa: usembassy)

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ đăng tải trên trang travel.state.gov, chỉ chưa đầy một tuần sau khi bổ sung thêm 7 quốc gia, nâng tổng số lên 13, ngày 6/1, Mỹ tiếp tục đưa thêm 25 quốc gia vào danh sách áp dụng yêu cầu đặt tiền bảo lãnh (visa bond). Quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 21/1 tới.

Như vậy, tổng cộng có 38 quốc gia hiện thuộc diện công dân phải đặt tiền bảo lãnh từ 5.000 - 15.000 USD khi xin thị thực Mỹ. Phần lớn các nước trong danh sách nằm ở châu Phi, bên cạnh một số quốc gia tại Mỹ Latinh và châu Á. Tuy nhiên, việc đặt tiền bảo lãnh cao như vậy sẽ khiến quá trình xin visa trở nên khó tiếp cận đối với nhiều người dân tại các quốc gia này.

Động thái trên là bước đi mới nhất trong chuỗi biện pháp của chính quyền Tổng thống Trump nhằm thắt chặt chính sách nhập cảnh vào Mỹ. Trước đó, Washington đã yêu cầu hầu hết người xin thị thực phải tham dự phỏng vấn trực tiếp, cung cấp lịch sử sử dụng mạng xã hội trong nhiều năm, cũng như khai báo chi tiết về quá trình đi lại và nơi cư trú của bản thân và các thành viên gia đình.

Phía Mỹ bảo vệ chính sách đặt tiền bảo lãnh, cho rằng biện pháp này giúp hạn chế tình trạng lưu trú quá hạn sau khi nhập cảnh. Theo các quan chức Mỹ, khoản tiền bảo lãnh này sẽ được hoàn trả nếu thị thực bị từ chối hoặc khi người được cấp visa chứng minh đã tuân thủ đầy đủ các điều kiện của thị thực trong thời gian lưu trú tại Mỹ. Tuy nhiên, việc nộp tiền bảo lãnh không đồng nghĩa với việc chắc chắn được cấp visa.

Danh sách các quốc gia mới chịu áp dụng yêu cầu đặt tiền bảo lãnh từ ngày 21/1 bao gồm: Algeria, Angola, Antigua và Barbuda, Bangladesh, Benin, Burundi, Cabo Verde, Cuba, Djibouti, Dominica, Fiji, Gabon, Bờ Biển Ngà, Kyrgyzstan, Nepal, Nigeria, Senegal, Tajikistan, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela và Zimbabwe. Các nước này gia nhập nhóm đã bị áp dụng quy định trước đó như Bhutan, Botswana, Cộng hòa Trung Phi, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Malawi, Mauritania, Namibia, Sao Tome và Principe, Tanzania, Turkmenistan và Zambia.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, chính sách đặt tiền bảo lãnh được xây dựng dựa trên các số liệu đánh giá tỷ lệ lưu trú quá hạn theo từng quốc gia, do Bộ An ninh Nội địa Mỹ công bố. Tuy nhiên, việc mở rộng nhanh chóng danh sách làm dấy lên những lo ngại về tác động tiêu cực đối với giao lưu nhân dân, du lịch, học tập và hợp tác kinh tế, đặc biệt với các nước có thu nhập thấp và trung bình.