Một nước trên thế giới vừa "khai tử" thị trường xe xăng

Na Uy đã đạt được một cột mốc lịch sử: Tính đến cuối năm 2025, gần 96% tổng số xe mới đăng ký là xe điện hoàn toàn, tăng từ con số đáng kinh ngạc 88,9% của năm 2024.

Riêng tháng 12/2025, con số này đã chạm mốc 98% - một con số mà ở bất kỳ nơi nào khác tại châu Âu cũng chỉ có thể là viễn tưởng - khiến xe chạy xăng và dầu diesel chỉ còn là một con số thống kê cực kỳ nhỏ, không còn là một phần quan trọng của thị trường.

Na Uy đang dẫn đầu trong quá trình chuyển đổi sang giao thông vận tải không phát thải. Ảnh: Elbil

Xe hybrid cắm điện, từng được coi là công nghệ chuyển tiếp, hầu như đã biến mất khi người mua ở Na Uy chuyển trực tiếp từ động cơ đốt trong sang hệ thống truyền động hoàn toàn bằng điện.

Na Uy không chờ đợi thị trường chuyển đổi "một cách tự nhiên". Họ đã chủ động tạo ra kết quả này - và giờ đây, xe chạy bằng xăng về cơ bản đã biến mất, Brochureshub nhận định.

Kết quả này không phải ngẫu nhiên

Na Uy đã dành nhiều năm để tích lũy các chính sách ưu đãi nhằm thúc đẩy xe điện, đồng thời khiến xe chạy bằng động cơ đốt trong ngày càng đắt đỏ.

Trong đó phải kể đến thuế mua xe cao đối với xe chạy xăng và dầu diesel; miễn thuế giá trị gia tăng cho xe điện, phí cầu đường và phí phà cho xe điện cũng thấp hơn, cùng với mạng lưới trạm sạc quốc gia dày đặc đã khiến số lượng xe điện tăng vọt.

Đến năm 2025, Na Uy đã đạt được mục tiêu lâu dài của mình là chấm dứt việc bán xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch mới.

Vào tháng 10/2025, chính phủ Na Uy thông báo rằng các đợt tăng thuế mới sẽ có hiệu lực vào tháng 1/2026 , và thị trường đã phản ứng ngay lập tức. Người mua sắm không chờ đợi – họ đổ xô mua xe điện ngay lập tức.

Và ai là người hưởng lợi nhiều nhất?

Năm thứ năm liên tiếp, Tesla dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số, chiếm 19,1% thị trường. Volkswagen đứng thứ hai với 13,3%, và Volvo ở mức 7,8%. Nhưng câu chuyện thực sự đáng chú ý có lẽ là sự vươn lên âm thầm của Trung Quốc: Xe sản xuất tại nước này hiện chiếm 13,7% thị trường Na Uy, tăng từ 10,4% so với năm 2024.

Đặc biệt, BYD đã tăng doanh số hơn gấp đôi, chứng minh rằng quá trình chuyển đổi sang xe điện ở Na Uy không chỉ định hình lại hệ thống truyền động mà còn định hình lại thứ bậc thương hiệu.

Sự chuyển đổi của Na Uy trái ngược hoàn toàn với phần còn lại của châu Âu, nơi việc áp dụng xe điện vẫn diễn ra chậm hơn và thận trọng hơn.

Với số lượng xe điện đã vượt trội so với xe chạy bằng dầu diesel trong tổng số phương tiện giao thông chở khách, Na Uy đang ở vị trí thuận lợi để khám phá các hệ thống xe điện kết nối lưới điện quy mô lớn.

Hàng triệu xe điện đang đỗ không chỉ đại diện cho phương tiện giao thông mà còn là một nguồn năng lượng phân tán. Nếu các quốc gia khác đi theo con đường của Na Uy, sự kết thúc của xe chạy bằng xăng có thể đến nhanh hơn nhiều nhà hoạch định chính sách dự đoán.