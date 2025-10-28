"Cậu bé Trung Quốc đầu tiên uống Coca-Cola" bây giờ ra sao?

Đối với hầu hết mọi người trên thế giới, Coca-Cola là một thức uống quen thuộc và dễ dàng tìm thấy. Thế nhưng, câu chuyện về một lon Coca-Cola vào năm 1979 tại Trung Quốc lại mang một ý nghĩa lịch sử sâu sắc và đã trở thành một biểu tượng của sự đổi thay. Nhân vật chính của câu chuyện đó là một cậu bé Trung Quốc, người đã vô tình trở thành tâm điểm chú ý của thế giới qua ống kính của một nhiếp ảnh gia người Mỹ.

Bức ảnh lịch sử trên Vạn Lý Trường Thành

Câu chuyện bắt đầu vào tháng 3 năm 1979 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, thời điểm đất nước này đang bắt đầu những bước đi đầu tiên trên con đường cải cách mở cửa. Nhiếp ảnh gia người Mỹ James Anderson đã đến thăm Trung Quốc để ghi lại những hình ảnh về đất nước này. Điểm dừng chân đầu tiên của ông là Vạn Lý Trường Thành. Trong lúc tham quan, James bị thu hút bởi một cậu bé tinh nghịch, đáng yêu đang chạy nhảy trên Trường Thành. Cậu bé mặc áo khoác màu xanh quân đội, khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh.

Sau khi trò chuyện vui vẻ với cậu bé và gia đình, khi chuẩn bị chia tay, James bất ngờ nhớ ra trong ba lô của mình có vài lon Coca-Cola mang từ Mỹ. Ông quyết định tặng một lon cho cậu bé. Khoảnh khắc cậu bé háo hức uống ngụm Coca đầu tiên, James đã nhanh chóng chụp lại bức ảnh mang tính lịch sử này.

Trở về Mỹ, James đặt tên cho bức ảnh là "Lon Coca đầu tiên ở Trung Quốc" và gửi nó đến tạp chí danh tiếng National Geographic. Ban biên tập của tạp chí vô cùng ấn tượng và quyết định chọn nó làm ảnh bìa. Ngay khi được xuất bản, bức ảnh bìa này đã tạo nên một tiếng vang lớn, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân Mỹ và khiến doanh số bán tạp chí tăng vọt. James Anderson cũng trở nên nổi tiếng nhờ tác phẩm này.

Sự nổi tiếng của bức ảnh không chỉ dừng lại ở giá trị nhiếp ảnh. Lon Coca-Cola trong tay cậu bé mang một ý nghĩa biểu tượng quan trọng, đại diện cho văn hóa phương Tây và toàn cầu hóa. Năm 1979, hình ảnh một cậu bé Trung Quốc uống Coca-Cola trước Vạn Lý Trường Thành – biểu tượng văn hóa đặc trưng của Trung Quốc – đã thể hiện một cách mạnh mẽ việc đất nước này đang mở cửa đón nhận văn hóa từ các quốc gia khác. Nó tượng trưng cho việc Trung Quốc vượt qua muôn vàn khó khăn để hội nhập với cộng đồng quốc tế, báo hiệu một kỷ nguyên mới của cải cách và phát triển. Bức ảnh đã ghi lại khoảnh khắc giao thoa văn hóa đầy ý nghĩa, nơi truyền thống gặp gỡ hiện đại.

Cuộc đời "thú vị" của cậu bé cầm lon Coca

Vậy, cậu bé cầm lon Coca năm nào giờ ra sao sau hơn 40 năm? Cậu bé đó tên là Hắc Kiến Đào, một người Bắc Kinh gốc. Bố mẹ anh là những công chức bình thường: bố là kỹ sư bưu điện, mẹ là giáo viên tiểu học. Bản thân anh Hắc chưa từng ra nước ngoài, nên lon Coca do James Anderson tặng chính là lần đầu tiên anh được nếm thử.

Anh Hắc Kiến Đào nhớ lại, ngụm Coca đầu tiên không hề ngon, thậm chí anh còn muốn nhổ ra nhưng vì lịch sự và sự hiếu kỳ nên đành phải nuốt xuống. Mặc dù bức ảnh của anh gây sốt ở nước ngoài, nhưng cuộc sống của anh ở Trung Quốc không có nhiều thay đổi. Anh vẫn học tập như bao đứa trẻ khác.

Năm 1988, anh Hắc thi đỗ vào khoa Kỹ sư Xây dựng của Đại học Đông Nam. Tại đây, anh quen và kết hôn với vợ mình, một mỹ nhân học khoa Kiến trúc cùng khóa. Sau khi tốt nghiệp, anh trở về Bắc Kinh làm việc. Những năm 1980-1990 là thời kỳ kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng, và Hắc Kiến Đào đã may mắn nắm bắt được cơ hội. Chỉ trong vài năm, từ một sinh viên mới ra trường, anh đã vươn lên trở thành CEO chi nhánh Bắc Kinh của Trung tâm Thương mại Grenada Thượng Hải và là giám đốc của Công ty Tư vấn Đầu tư Aurea Thượng Hải.

Hoắc Kiến Đào hiện tại

Hiện tại, cuộc sống của anh Hắc Kiến Đào có thể được miêu tả bằng hai từ "thú vị" và "thành đạt". Anh là một doanh nhân thành công, một người cha hạnh phúc khi đón con trai chào đời vào năm 2006. Đặc biệt, bên cạnh công việc chính là quản lý công ty tư vấn đầu tư, Hắc Kiến Đào còn thỏa mãn niềm đam mê golf của mình bằng việc trở thành bình luận viên golf cho Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) từ năm 2016. Điều trùng hợp thú vị là trận đấu golf đầu tiên anh bình luận được tài trợ bởi chính Coca-Cola.

Mặc dù bức ảnh nổi tiếng từ lâu, nhưng chính bản thân anh Hắc Kiến Đào lại không hề hay biết về sự tồn tại và mức độ ảnh hưởng của nó. Mãi đến ngày 12 tháng 3 năm 2019, khi anh đang công tác ở Grenada (một quốc đảo thuộc vùng biển Caribe), một sự kiện bất ngờ đã xảy ra. Đại sứ quán ở Grenada đã liên hệ với anh để xác minh thân phận. Sau một quá trình đối chiếu thông tin và hình ảnh, Coca-Cola đã chính thức xác nhận anh Hắc Kiến Đào chính là "cậu bé" năm xưa mà họ tìm kiếm.

Sau khi bỗng dưng trở nên nổi tiếng bất đắc dĩ, anh Hắc Kiến Đào cũng phải đối mặt với một số tin đồn không đúng sự thật, chẳng hạn như việc anh công tác ở Thượng Hải, đã gặp lại nhiếp ảnh gia James Anderson, hay thông tin không chính xác về công việc của bố mẹ. Anh luôn mong muốn có cơ hội đính chính những thông tin sai lệch này.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cậu bé mũm mĩm chạy nhảy trên Vạn Lý Trường Thành năm nào giờ đã là một người đàn ông trung niên vô cùng thành đạt. Câu chuyện của Hắc Kiến Đào không chỉ là về một lon nước giải khát, mà còn là minh chứng sống động cho hành trình phát triển và hội nhập của một thế hệ người Trung Quốc trong thời kỳ cải cách. Dù trước đây không biết đến bức ảnh, nhưng anh Hắc Kiến Đào vẫn bày tỏ hy vọng sẽ có cơ hội tìm lại được số báo National Geographic đã đăng tải bức hình nổi tiếng của mình năm xưa.

Nguồn: 163