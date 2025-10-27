Cần thủ câu được con cá trê khổng lồ dài gần 3 mét trong hồ

Nhóm từ Học viện câu cá Ba Lan đã bắt được cá trê khổng lồ vào ngày 19/10, tại một hồ chứa nước gần thị trấn Rybnik ở tỉnh Silesia.

"Chuyến đi câu kéo dài hơn một tiếng rưỡi", cần thủ Krzysztof Pyra chia sẻ với trang web sport.pl. "Khi nhìn thấy nó, chúng tôi đều không thể tin nổi, một con cá rất lớn. Một con quái vật thực sự".

Con cá khổng lồ này dài tới 2,92 mét, không chỉ là một kỷ lục của Ba Lan mà còn là con cá trê lớn nhất từng bị bắt bằng cần câu trên toàn thế giới. Kỷ lục thế giới trước đó thuộc về cần thủ người Ý Alessandro Biancardi, người đã bắt được một con cá trê quái vật dài 2,85 mét.

Điều đáng chú ý là con cá trê kỷ lục này đã được thả trở lại mặt nước sau một buổi chụp ảnh ngắn. Việc bắt được một mẫu vật khổng lồ như vậy không chỉ đòi hỏi kỹ năng và sự kiên nhẫn mà còn cần thiết bị phù hợp, và đặc biệt là các biện pháp an toàn – bao gồm cả tấm thảm để bảo vệ cá khỏi bị mất chất nhầy. Bởi vì đối với những cần thủ thực thụ, việc bảo vệ cá, đặc biệt là những con lớn là vô cùng quan trọng.

Thành tích của nhóm câu cá Ba Lan đang được truyền thông thế giới đưa tin.

Hồ chứa Rybnik nằm cạnh một nhà máy điện, nhờ đó hệ động vật thủy sinh phát triển nhanh hơn nhiều nhờ nước nóng mà nhà máy thải ra. Cá trê dài từ hai mét trở lên thường xuyên bị bắt tại hồ nhân tạo này.