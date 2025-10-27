Điện thoại sụt pin lạ thường cả lúc ngủ ở nhà bạn trai, cô gái choáng váng khi phát hiện bí mật phía sau của cha dượng

Theo lời kể, cô nhận thấy pin điện thoại tụt nhanh bất thường nên quyết định kiểm tra kỹ các cài đặt hệ thống. Kết quả khiến cô choáng váng: toàn bộ lịch sử di chuyển, bao gồm cả những lần qua đêm ở nhà bạn trai, đều được chia sẻ cho cha dượng thông qua tính năng “chia sẻ vị trí trong gia đình”.

“Tôi chưa từng đồng ý điều đó. Trong phần chia sẻ vị trí, tài khoản email của ông ta được liên kết trực tiếp với máy tôi, và hiện rõ 10 hành trình gần nhất của tôi” cô viết.

Quá sốc và phẫn nộ, cô đã đối chất với cha dượng trong bữa ăn gia đình hôm Chủ nhật. Tuy nhiên, người đàn ông này lại biện minh rằng việc theo dõi là “vì sự an toàn của các cô gái trong nhà”, thậm chí nói: “Nếu con không có gì phải giấu, chuyện này đâu có vấn đề gì.”

Dù đã trưởng thành, độc lập tài chính và không sống chung, cô gái cho biết mình cảm thấy bị xâm phạm quyền riêng tư nghiêm trọng. Điều khiến cô đau lòng hơn là mẹ ruột lại đứng về phía cha dượng, mắng cô “vô ơn và làm quá”.

Hiện cô đã xóa toàn bộ cài đặt chia sẻ, đổi tất cả mật khẩu và tuyên bố: “Trước khi ông ta xin lỗi và xóa hết mọi dữ liệu liên quan đến tôi, tôi sẽ không bao giờ trở về nhà nữa.”

Sau khi câu chuyện được lan truyền, cộng đồng mạng đồng loạt ủng hộ cô gái, cho rằng phản ứng của cô hoàn toàn hợp lý. Nhiều người chỉ trích hành động của cha dượng là “đáng sợ, kiểm soát bệnh hoạn và vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư.”

Một số bình luận còn nhắc cô kiểm tra các thiết bị khác, đề phòng trường hợp vẫn còn bị theo dõi qua các liên kết ẩn hoặc thiết bị đồng bộ.

Câu chuyện nhanh chóng trở thành chủ đề nóng về quyền riêng tư trong thời đại công nghệ, khi ranh giới giữa “bảo vệ” và “kiểm soát” ngày càng mong manh.

