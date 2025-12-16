Xả súng ở Úc: Bốn người hùng xông lên đối đầu kẻ khủng bố, 3 người ra đi mãi mãi

Chiều 14-12, bãi biển Bondi (TP Sydney) rúng động bởi vụ xả súng khủng bố đẫm máu do hai cha con Sajid và Naveed Akram thực hiện, khiến 13 người thiệt mạng. Con số thương vong có lẽ còn tàn khốc hơn nếu không có sự hy sinh của những anh hùng giữa đời thường.

Đôi vợ chồng chết trong vòng tay nhau

Mọi chuyện bắt đầu khi ông Boris Gurman (69 tuổi) và vợ là Sofia (61 tuổi) đang đi dạo trên đường Campbell Parade - tuyến đường chạy dọc bãi biển Bondi. Họ phát hiện chiếc xe Hyundai của hung thủ dán lá cờ đen của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Không một chút do dự, ông Boris - một thợ máy đã nghỉ hưu - lao vào quật ngã Sajid Akram ngay khi hắn vừa bước ra khỏi xe.

Đoạn phim từ camera hành trình cho thấy một cảnh tượng nghẹt thở. Ông Boris tước được khẩu súng trường của Sajid Akram và chĩa ngược lại về phía hắn, trong khi bà Sofia sát cánh bên chồng để ép nghi phạm phải lùi bước.

Ông Boris Gurman (69 tuổi) và vợ là Sofia (61 tuổi) đối đầu với kể nổ súng. Video Nine

Tuy nhiên, Sajid Akram không bỏ cuộc. Hắn hung hãn lao tới cướp lại vũ khí và lấy thêm một khẩu súng khác. Hai vợ chồng ông Boris đã bị bắn ở cự ly gần.

Theo tờ Sydney Morning Herald, vợ chồng ông Boris đã bên nhau suốt 34 năm, trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay nhau ngay cạnh chiếc xe của kẻ thủ ác.

Người thân của vợ chồng ông Boris chia sẻ trong nước mắt: "Cả hai là trái tim của gia đình chúng tôi. Sự ra đi của họ đã để lại một khoảng trống không thể bù đắp".

Ông Boris Gurman và vợ là bà Sofia. Ảnh: Sydney Morning Herald

Vụ xả súng hàng loạt mang động cơ bài Do Thái xảy ra tại bãi biển Bondi, thành phố Sydney. Ảnh: Sydney Morning Herald

Quyết không chùn bước

Cách đó không xa, ông Reuven Morrison (62 tuổi) cũng trở thành một biểu tượng của lòng quả cảm.

Dù không có vũ khí, ông vẫn nhặt những viên gạch ném về phía Sajid Akram khi hắn đang tiến về phía cầu đi bộ để thực hiện kế hoạch thảm sát.

Ông Reuven đã hy sinh khi đang cố gắng bảo vệ cộng đồng. Con gái ông tự hào nói: "Cha tôi đã cầm chân những kẻ sát nhân, giúp mọi người có thêm thời gian để chạy trốn. Nếu phải rời khỏi thế gian này, ông ấy chắc chắn sẽ chọn cách chiến đấu với khủng bố".

Ông Reuven Morrison (62 tuổi) nhặt những viên gạch ném về phía kẻ khủng bố Sajid Akram. Video: SMH

Biết có thể chết nhưng...

Và người hùng may mắn giữ được mạng sống là ông Ahmed al Ahmed. Sau khi ẩn nấp sau đuôi xe ô tô, ông đã bất ngờ lao ra tước vũ khí của Sajid Akram ngay khi hắn đang xả súng vào đám đông.

Tờ Sydney Morning Herald cho biết ông Ahmed là người thứ hai tước được súng của Sajid Akram. Ông Ahmed đã âm thầm tiếp cận nghi phạm ở vị trí chỉ cách nơi vợ chồng ông Boris bị sát hại chưa đầy 100 mét.

Dù bị trúng 5 viên đạn vào tay trái, hành động của ông Ahmed đã buộc nghi phạm phải rút lui.

Theo lời kể của Jozay Alkanj, người em họ của Ahmed, hai anh em đang ngồi uống cà phê thì nghe tiếng súng rộ lên.

Họ tìm chỗ nấp giữa những chiếc ô tô để tránh đạ, nhưng khi nhìn thấy Sajid Akram, 50 tuổi, đang giương súng bắn các nạn nhân ở rất gần mình, ông Ahmed quyết định hành động. "Anh ấy nói với tôi rằng: Chắc là anh sẽ chết. Em cố gắng về nhà và nói với gia đình anh rằng anh đã lao đi cứu người" - ông Alkanj kể lại với Sydney Morning Herald.

Thủ tướng Anthony Albanese sau khi thăm ông Ahmed tại bệnh viện đã nói: "Lòng dũng cảm của ông là nguồn cảm hứng cho tất cả người dân Úc".

Ông Ahmed đã trải qua một số ca phẫu thuật để gắp những viên đạn bi ở vai nhưng một viên găm vào phía sau xương bả vai vẫn chưa được lấy ra. Ông đang đối mặt với nguy cơ phải tháo khớp tay trái.

Ông Ahmed trúng 5 viên đạn vào tay trong lúc giằng co với kẻ khủng bố. Nguồn: news.com.au