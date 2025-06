CIA tuyên bố chấn động: “Nhìn thấy” nền văn minh của người ngoài hành tinh trên mặt trăng 25 năm trước?

Theo đó, tài liệu này đề cập đến tuyên bố rằng sự sống ngoài hành tinh đã được phát hiện trên Mặt Trăng từ hơn 25 năm trước – không phải qua kính thiên văn, mà thông qua một phương pháp bí ẩn gọi là “nhìn từ xa” (remote viewing).

Vào những năm 1970–1980, CIA từng tài trợ một chương trình nghiên cứu có tên Dự án Stargate, chuyên thử nghiệm khả năng nhìn từ xa – một dạng nhận thức ngoại cảm, cho phép cá nhân thu thập thông tin từ các địa điểm cách xa mà không cần tiếp xúc vật lý hay công nghệ hỗ trợ.

Đây là phương pháp được CIA và quân đội Mỹ nghiên cứu trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn không được khoa học chính thống công nhận. Một trong những người tham gia nổi bật của dự án này là Ingo Swann, nhà ngoại cảm được xem là có khả năng “đi xa bằng tâm trí”.

Năm 1998, Swann gây chấn động với hồi ký “Penetration: The Question of Extraterrestrial and Human Telepathy” (Tạm dịch: “Xâm nhập: Câu hỏi về thần giao cách cảm giữa con người và sinh vật ngoài Trái Đất”) trong đó ông kể lại trải nghiệm “nhìn thấy” các công trình ngoài hành tinh trên vùng tối của Mặt Trăng – khu vực luôn quay lưng với Trái Đất.

Những gì Swann “nhìn thấy” trên Mặt Trăng

Theo lời Swann, vào tháng 2/1975, ông nhận được lời mời từ một người đàn ông bí ẩn tên Axelrod, tự xưng là đại diện cho một tổ chức tình báo. Swann được bịt mắt và đưa bằng trực thăng đến một cơ sở ngầm tuyệt mật. Tại đây, ông được giao một nhiệm vụ bất thường: “Hãy đi đến Mặt Trăng và mô tả những gì ông thấy.”

Bằng phương pháp nhìn từ xa, Swann tuyên bố đã thấy:

- Những tòa tháp và tòa nhà khổng lồ, một trong số đó to bằng trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York.

- Các công trình có hình dáng kỳ lạ, ánh sáng đa sắc và cả những chiếc cầu mà ông không thể hiểu chức năng.

- Nhiều mái vòm, với kích thước đa dạng, và máy móc hoạt động.

- Người ngoài hành tinh giống con người, không mặc quần áo, đang đào đất trong các miệng núi lửa – có vẻ là một hoạt động khai thác.

Những gì Swann tuyên bố được mô tả lại bởi AI

Điều khiến Swann hoảng hốt nhất là khi hai thực thể ngoài hành tinh phát hiện ra sự hiện diện tâm linh của ông. Ngay sau đó, ông Axelrod yêu cầu kết thúc buổi nhìn từ xa.

Dù những tuyên bố của Swann rất chi tiết và đầy hình tượng nhưng chưa có bất kỳ bằng chứng cụ thể nào từ các cuộc do thám của Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản hay Ấn Độ xác nhận sự tồn tại của căn cứ ngoài hành tinh hay bất kỳ dấu hiệu sự sống nào trên đó.

Tuy có nhiều tranh cãi xoay quanh khả năng nhìn từ xa và tính xác thực của câu chuyện của Swann, tài liệu này tiếp tục gây tò mò, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ đang đẩy mạnh các cuộc thám hiểm trở lại Mặt Trăng.

Vào năm 2020, Chính quyền Trump từng đề xuất cắt giảm 6 tỷ USD cho các hoạt động nghiên cứu robot để phân bổ hơn 1 tỷ USD cho các chương trình không gian có người điều khiển. Mục tiêu là đưa Mỹ dẫn đầu trong cuộc đua bước vào không gian giai đoạn mới và trong hành trình đưa người lên Sao Hỏa – mục tiêu tối thượng của NASA và SpaceX.

Nguồn: Daily Mail