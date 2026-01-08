Thái Lan cảnh báo về bút tiêm giảm cân GLP-1

(Ảnh minh họa: bostonplastic)

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh tình trạng sử dụng và buôn bán tràn lan trên mạng xã hội tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe cộng đồng. Theo Tổng thư ký Thai FDA Supatra Boonserm, các thuốc chủ vận thụ thể GLP-1 hiện chỉ được cấp phép tại Thái Lan để điều trị bệnh đái tháo đường type 2 và hỗ trợ giảm cân cho người béo phì theo chỉ định y tế. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều cá nhân đã sử dụng các loại "bút tiêm giảm béo" này cho mục đích thẩm mỹ, tự ý điều chỉnh liều lượng dựa trên quảng cáo trực tuyến, dẫn đến nguy cơ lạm dụng.

Bà Supatra cho biết GLP-1 có tác dụng tạo cảm giác no sớm và làm giảm cảm giác thèm ăn, từ đó giúp giảm cân trong một giai đoạn nhất định. Tuy nhiên, việc dùng thuốc không đúng chỉ định hoặc ngừng sử dụng đột ngột mà không có giám sát y tế có thể gây tăng cân trở lại nhanh chóng - thường được gọi là hiệu ứng "yo-yo" - cùng với nhiều tác dụng phụ nghiêm trọng như hạ đường huyết, suy thận, viêm túi mật, trầm cảm hoặc teo cơ…

Nguy cơ càng cao đối với những người có bệnh nền như bệnh thận, gan, tuyến giáp hoặc các rối loạn nội tiết khác, những trường hợp đòi hỏi phải được bác sĩ thăm khám và theo dõi chặt chẽ trong suốt quá trình điều trị.

(Ảnh minh họa: The Nation)

Thai FDA cho biết dù đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp quảng cáo, buôn bán trái phép thuốc GLP-1, đặc biệt trên các nền tảng trực tuyến, tình trạng lạm dụng vẫn tiếp diễn. Trước thực tế này, cơ quan quản lý đang kiến nghị Bộ Y tế Thái Lan xem xét chuyển nhóm thuốc GLP-1 từ diện "thuốc nguy hiểm" sang "thuốc kiểm soát đặc biệt".

Nếu được thông qua, quy định mới sẽ yêu cầu các thuốc GLP-1 chỉ được bán tại các nhà thuốc hiện đại có giấy phép, với điều kiện phải có đơn của bác sĩ. Các nhà thuốc cũng sẽ phải lưu trữ hồ sơ, ghi chép và báo cáo việc phân phối để tăng khả năng truy xuất nguồn gốc và ngăn ngừa lạm dụng.

Thai FDA đồng thời cảnh báo người dân không nên tin vào những quảng cáo kiểu "chỉ cần tiêm là sẽ gầy", nhấn mạnh rằng không tồn tại loại thuốc thần kỳ nào có thể mang lại hiệu quả giảm cân an toàn và bền vững. Theo cơ quan này, kiểm soát cân nặng lâu dài cần dựa trên thay đổi lối sống, bao gồm chế độ ăn lành mạnh, vận động thường xuyên, nghỉ ngơi hợp lý và chăm sóc sức khỏe tinh thần, qua đó góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm trong tương lai.