Báo cáo tuyệt mật của CIA viết gì liên quan cuộc tập kích bắt Tổng thống Maduro?

Theo Wall Street Journal, một báo cáo mật của CIA được trình lên Tổng thống Mỹ Donald Trump về người phù hợp lãnh đạo Venezuela sau ông Maduro, đã kết luận rằng các nhân vật trung thành với ông, bao gồm cả Phó Tổng thống Delcy Rodriguez (hiện là Tổng thống lâm thời), là những người có vị thế tốt nhất để duy trì sự ổn định nếu nhà lãnh đạo Venezuela mất quyền lực.

Các nguồn tin cho biết, ông Trump được thông báo về báo cáo này và nó cũng được chia sẻ với một nhóm nhỏ các thành viên cấp cao trong đội ngũ an ninh quốc gia của ông. Đây là một trong những lý do khiến ông Trump quyết định ủng hộ bà Delcy Rodriguez, thay vì lãnh đạo phe đối lập María Corina Machado, theo các nguồn tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Nhà Trắng từ chối xác nhận báo cáo. “Tổng thống Trump thường xuyên được thông báo về các động thái chính trị trong nước trên khắp thế giới. Tổng thống và đội ngũ an ninh quốc gia của ông đang đưa ra những quyết định thực tế để cuối cùng đảm bảo Venezuela phù hợp với lợi ích của Mỹ, và trở thành một quốc gia tốt hơn cho người dân Venezuela”, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết.

Lãnh đạo phe đối lập Venezuela, María Corina Machado, trong khi đó cho biết bà chưa nói chuyện với Tổng thống Donald Trump kể từ tháng 10 và cam kết sẽ trở lại Venezuela “càng sớm càng tốt”.

Trong diễn biến mới nhất, tiếng súng và hỏa lực phòng không nổ ra ở thủ đô Venezuela hôm 5/1 (giờ địa phương), khi thành phố đang trong tình trạng căng thẳng và các lực lượng an ninh được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ sau cuộc tấn công và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro.

Bộ Truyền thông và Thông tin Venezuela cho biết cảnh sát đã bắn vào các máy bay không người lái “bay trái phép”. “Không có cuộc đối đầu nào xảy ra, và toàn bộ đất nước hoàn toàn yên bình”, bộ này nói. Họ không tiết lộ ai có thể đã điều khiển các máy bay không người lái.

Một quan chức Nhà Trắng nói với CNN rằng họ đang theo dõi sát sao các báo cáo về tiếng súng từ Venezuela, nhưng lưu ý rằng “Mỹ không liên quan”.

Trong khi đó, các cuộc thảo luận giữa các nhóm bán quân sự cho thấy tiếng súng còn có thể liên quan đến sự hỗn loạn đang diễn ra giữa các nhóm an ninh khác nhau hoạt động gần cung điện tổng thống Miraflores.

Tại New York, Tổng thống Nicolas Maduro và vợ Cilia Flores tuyên bố không nhận tội trong lần xuất hiện đầu tiên trước tòa án.