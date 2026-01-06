Điều ít biết về chiến hạm "áp giải" Tổng thống Venezuela đến Mỹ

Ngày 3/1, chiến dịch tấn công Venezuela chớp nhoáng của Mỹ kết thúc với việc Tổng thống Nicolas Maduro cùng phu nhân bị bắt giữ, đưa tới New York để đối mặt với các cáo buộc liên bang.

Con tàu được lựa chọn cho nhiệm vụ đặc biệt "áp giải" Tổng thống Venezuela là USS Iwo Jima, một trong những tàu đổ bộ tấn công mạnh nhất của Hải quân Mỹ hiện nay. Hình ảnh ông Maduro bị còng tay và bịt mắt trên boong tàu, do chính ông Trump đăng tải, lập tức gây chấn động, biến USS Iwo Jima thành biểu tượng cho bước leo thang chưa từng có trong cách Washington xử lý vấn đề Venezuela.

Hình ảnh ông Maduro bị bắt, áp giải trên tàu USS Iwo Jima.

“Tàu sân bay thu nhỏ” của Thủy quân lục chiến Mỹ

Mang số hiệu LHD-7, USS Iwo Jima là tàu đổ bộ tấn công lớp Wasp, được đặt tên theo trận đánh Iwo Jima khốc liệt năm 1945, nơi Thủy quân lục chiến Mỹ đã cắm lá cờ nổi tiếng trên đỉnh Suribachi. Con tàu hiện nay là chiếc thứ hai mang tên này.

Tàu hạ thủy tháng 2/2000 và chính thức vào biên chế tháng 6/2001, USS Iwo Jima dài khoảng 257 mét, lượng giãn nước đầy tải xấp xỉ 40.000 tấn, được thiết kế để kết hợp vận chuyển quân, không vận hạng nặng và năng lực chỉ huy tác chiến trong cùng một nền tảng.

Trên thực tế, Iwo Jima được xem như một “tàu sân bay thu nhỏ” với boong bay toàn chiều dài, cho phép triển khai đồng thời máy bay cánh bằng cất hạ cánh thẳng đứng AV-8B Harrier II hoặc tiêm kích tàng hình F-35B, cùng một biên đội trực thăng hùng hậu.

Bên dưới boong là khoang đổ bộ đủ khả năng tiếp nhận xuồng đệm khí LCAC và các phương tiện đổ bộ truyền thống, giúp đưa binh sĩ, xe bọc thép và vật tư lên bờ trong các chiến dịch viễn chinh. Khả năng duy trì hoạt động dài ngày và đóng vai trò sở chỉ huy nổi, khiến con tàu đặc biệt phù hợp với những nhiệm vụ vừa mang tính quân sự vừa mang màu sắc chính trị nhạy cảm như hiện nay.

Tàu USS Iwo Jima. Ảnh EurAsian Times

Đầu năm 2026, USS Iwo Jima đang hoạt động tại vùng biển Caribe với vai trò soái hạm của một cụm sẵn sàng đổ bộ, thường đi cùng các tàu vận tải đổ bộ lớp San Antonio như USS San Antonio hay USS Fort Lauderdale.

Trên tàu là khoảng 2.000 lính Thủy quân lục chiến thuộc Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 22, được yểm trợ bởi các máy bay MV-22B Osprey cho khả năng cơ động cực nhanh, trực thăng vận tải hạng nặng CH-53E Super Stallion, trực thăng tấn công AH-1Z cùng các biến thể Seahawk đảm nhiệm nhiệm vụ đa năng.

Những hình ảnh vệ tinh và thông tin chính thức từ Hải quân Mỹ cho thấy con tàu đã hiện diện gần vùng biển Venezuela từ cuối mùa hè 2025, tiến hành tuần tra, diễn tập đổ bộ và bắn đạn thật, tạo nên áp lực quân sự thường trực.

Việc USS Iwo Jima được sử dụng để áp giải ông Maduro tới New York vì thế mang ý nghĩa vượt xa một chuyến hải trình thông thường.