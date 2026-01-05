Nhìn từ vệ tinh hiện trường thảm khốc vụ Mỹ tấn công Venezuela

Các cuộc tấn công của Mỹ nhằm bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro tại Venezuela hôm 3/1 đã phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự của nước này, đồng thời gây thiệt hại cho một số khu vực lân cận.

Hiện chưa có thống kê cụ thể về mức độ thiệt hại hay tổng số người thương vong, nhưng các cuộc tấn công được cho gây ra "thiệt hại đáng kể".

Hậu quả của các cuộc tấn công của Mỹ tại Fuerte Tiuna, Venezuela. (Ảnh: Vantor)

Hình ảnh vệ tinh cho thấy một khu công nghiệp với nhiều tòa nhà mái trắng và đỏ, đường xá, cây cối và một khu vực trống trải với nhiều mảnh vỡ hoặc thiết bị nằm rải rác ở trung tâm.

Trước đó, chiến dịch Absolute Resolve của Mỹ tấn công Venezuela có sự tham gia của hơn 150 máy bay, bao gồm máy bay chiến đấu F-35, máy bay ném bom B-1 và máy bay không người lái. Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết quân đội nước này đã sử dụng "lực lượng áp đảo" và đã có "nhiều cuộc giao tranh tự vệ".

Trong khi đó, Cuba xác nhận có công dân thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela. Sáng 5/1, Cuba tuyên bố Quốc tang để tưởng niệm 32 chiến sĩ hy sinh trong cuộc tấn công vừa qua.

Ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại các cuộc tấn công của Mỹ tại Venezuela. (Ảnh: Vantor)

Ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại các cuộc tấn công của Mỹ tại Venezuela. Fuerte Tiuna là nơi đặt trụ sở của các cơ quan và bộ chỉ huy quốc phòng, cũng như các dinh thự chính thức.

Nhà cửa ở Venezuela bị phá hủy trong cuộc tấn công của Mỹ; chưa có số liệu thương vong chính thức.

Một số nhà cửa ở thị trấn Catia La Mar gần thủ đô Caracas của Venezuela cũng bị hư hại hoặc phá hủy trong chiến dịch quân sự của Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Một số nhân chứng cho biết họ thức dậy vào sáng 3/1 vì tiếng nổ trong khu dân cư ở bang La Guaira, cách Caracas khoảng 31 km về phía bắc. (Ảnh: Reuters)

Chính quyền Venezuela cho biết Mỹ đã tấn công các khu vực ở La Guaira, Caracas và các bang lân cận Miranda và Aragua.

Một số binh lính, thường dân và phần lớn đội an ninh của ông Maduro được cho là đã thiệt mạng.