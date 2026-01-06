Bác sĩ cứu bàn tay bị đứt lìa của người bệnh bằng cách ghép vào chân

Một người đàn ông ở Trung Quốc có thể lấy lại khả năng sử dụng bàn tay sau khi nó bị cắt đứt trong một tai nạn lao động. Điều đáng kinh ngạc hơn cả là cách các bác sĩ đã cứu bàn tay của người đàn ông này: họ đã ghép nó vào chân của anh ta.

Bệnh nhân được xác định là ông Zhou, đã mất toàn bộ bàn tay trái vài tuần trước đó do máy cắt tại nhà máy nơi ông làm việc. Đội ngũ phẫu thuật do bác sĩ Tang Juyu dẫn đầu đã thực hiện quy trình này tại bệnh viện Tương Nhã ở Trường Sa, miền trung Trung Quốc.

Cuộc chạy đua cứu bàn tay

Bác sĩ Tang và nhóm cộng sự quyết định rằng họ không thể nối lại bàn tay ngay lập tức vào vị trí cũ. Ông giải thích với CNN rằng rủi ro khi nối trực tiếp vào cánh tay là rất lớn do các mô ở khu vực bị đứt lìa đã bị tổn thương nghiêm trọng.

Thay vào đó, họ đã ghép bàn tay vào bắp chân phải của Zhou và kết nối nó với các mạch máu ở vùng đó để duy trì sự sống cho các mô. Cuộc phẫu thuật này là một cuộc chạy đua với thời gian để khôi phục nguồn cung cấp máu cho bàn tay bị rời ra.

Sau khoảng một tháng, khi các mạch máu và gân ở cánh tay của Zhou đã lành lại, các bác sĩ đã nối lại bàn tay về vị trí ban đầu. Zhou được báo cáo là đã có thể cử động các ngón tay một chút và ông sẽ tiếp tục quá trình vật lý trị liệu để cố gắng phục hồi hoàn toàn chức năng của bàn tay.

Phương pháp nuôi dưỡng tạm thời

Bác sĩ Tang cho biết hiện rất khó để nói về tiên lượng của Zhou. Ông từng thực hiện kiểu ghép tay vào chân này cho hai bệnh nhân khác, cũng như một trường hợp gắn tạm thời bàn tay vào bụng bệnh nhân.

Bác sĩ Jess Ting, phó giáo sư phẫu thuật chỉnh hình tại trường y Icahn thuộc Mount Sinai ở New York, nhận định đây là một cách tiếp cận rất hay và mới lạ khi không thể nối lại tay ngay. Ông ví von rằng chiếc chân giống như đang trông chừng bàn tay bị cắt rời cho đến khi cánh tay sẵn sàng để tiếp nhận lại.

Chiếc chân giống như đang "trông chừng" bàn tay bị cắt rời cho đến khi cánh tay sẵn sàng để tiếp nhận lại.

Tuy nhiên, việc ghép tay như trường hợp của Zhou cũng đi kèm với rủi ro lớn. Các mô bàn tay có thể bị chết hoặc quá trình tái thiết có thể thất bại. Ngoài ra, các khớp và gân có thể bị cứng nếu không được vận động. Bác sĩ gợi ý rằng bệnh nhân cần thực hiện vật lý trị liệu ngay cả khi tay vẫn còn gắn vào chân.