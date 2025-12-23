Bị phàn nàn, nam bác sĩ lao vào đấm bệnh nhân tới tấp

Một bác sĩ tại Indira Gandhi Medical College ở Shimla, Himachal Pradesh, Ấn Độ, đã bị cáo buộc hành hung một bệnh nhân vào ngày 22/12.

Bệnh nhân Arjun Panwar đến bệnh viện để làm các xét nghiệm y tế. Sau khi gặp khó khăn trong việc thở, Panwar nằm xuống giường ở một phòng bệnh khác. Anh cho biết bác sĩ bắt đầu cư xử thô lỗ với anh mà không có lý do gì. Một cuộc tranh cãi nổ ra sau khi Panwar phản đối hành vi đó và bác sĩ bắt đầu đánh anh.

Nam bác sĩ tấn công bệnh nhân.

"Tôi vừa trải qua nội soi phế quản và đang khó thở. Khi tôi yêu cầu được thở oxy, bác sĩ đã hỏi về tình trạng nhập viện của tôi", Panwar nói.

"Tôi chỉ đề nghị anh ta nói chuyện tôn trọng, nhưng anh ta trở nên gay gắt. Khi tôi hỏi liệu anh ta có nói chuyện với người thân theo cách đó không, anh ta cho rằng tôi 'đi quá giới hạn' rồi bắt đầu đánh tôi", nam bệnh nhân nói thêm.

Trong một clip lan truyền trên mạng xã hội, nam bác sĩ liên tục đánh Panwar khi anh đang nằm trên giường, cố gắng tự vệ.

Sau vụ việc, một đám đông lớn đã tập trung tại bệnh viện yêu cầu xử lý kỷ luật đối với bác sĩ bị cáo buộc.

Ban quản lý bệnh viện IGMC Shimla đã thành lập một ủy ban điều tra gồm 3 thành viên. Tiến sĩ Rahul Rao, Giám đốc Y tế (MS) của IGMC Shimla, cho biết ủy ban đang điều tra vụ việc và sẽ nộp báo cáo trong vài giờ tới, đồng thời cho biết thêm rằng một đơn tố cáo (FIR) cũng đã được đệ trình chống lại bác sĩ này.