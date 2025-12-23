Anh cấm luộc tôm hùm khi còn sống

Chính phủ Anh vừa công bố một chiến lược dài hơi nhằm cải thiện phúc lợi động vật, trong đó đáng chú ý nhất là lệnh cấm luộc tôm hùm khi chúng còn sống và tỉnh táo. Động thái này là một phần trong kế hoạch rộng lớn của Đảng Lao động, bao gồm cả việc dẹp bỏ các chuồng nuôi gà chật hẹp và chấm dứt các trại nhân giống chó con thương mại.

Lên án hành vi luộc sống tôm hùm là tra tấn

Các bộ trưởng khẳng định rằng việc luộc sống không phải là một phương thức giết mổ có thể chấp nhận được đối với các loài giáp xác. Hiện tại, Thụy Sĩ, Na Uy và New Zealand đã ban hành luật cấm tương tự. Các tổ chức bảo vệ động vật cho biết có những phương pháp nhân đạo hơn nhiều, chẳng hạn như dùng súng điện làm choáng hoặc làm lạnh tôm hùm bằng đá trước khi chế biến.

Ảnh minh họa: Alamy

Lệnh cấm này dựa trên một đạo luật được đưa ra từ năm 2022, khẳng định các loài không xương sống như bạch tuộc, cua và tôm hùm là những sinh vật có cảm giác và biết đau đớn không kém gì các loài động vật khác. Ông Ben Sturgeon, giám đốc tổ chức Crustacean Compassion, nhấn mạnh rằng khi bị thả vào nước sôi, các con vật phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng trong vài phút, và hành động này không khác gì sự tra tấn trong khi hoàn toàn có thể tránh được.

Những thay đổi mạnh tay trong ngành chăn nuôi và săn bắn

Ngoài việc bảo vệ tôm hùm, chiến lược mới còn bao gồm nhiều thay đổi quan trọng khác như cấm nuôi gà trong lồng, cấm sử dụng cũi chăn nuôi lợn, và xem xét cấm vòng cổ điện giật cho chó. Đồng thời, chính phủ cũng đưa ra các yêu cầu về giết mổ nhân đạo đối với cá nuôi tại các trang trại.

Về mảng săn bắn, các quy định sẽ được thắt chặt hơn với lệnh cấm săn bắn thỏ rừng trong mùa sinh sản và chấm dứt hình thức săn đuổi theo dấu vết (trail hunting). Đây là hình thức mà người ta rải mùi động vật để chó săn đuổi theo, nhưng thực tế thường bị lợi dụng như một tấm màn che cho việc giết hại cáo trái phép.

Ông Nigel Farage, lãnh đạo đảng Reform UK, đã lên tiếng chỉ trích những quy định này là biểu hiện của sự kiểm soát độc đoán. Ông cho rằng những lệnh cấm này đi quá xa và gây ảnh hưởng đến các hoạt động truyền thống ở nông thôn.

Tuy nhiên, các số liệu thăm dò ý kiến từ YouGov lại cho thấy đại đa số cử tri ủng hộ các quy định khắt khe hơn để bảo vệ động vật. Một nguồn tin từ Đảng Lao động phản pháo rằng ông Farage đang đứng sai phía trong những vấn đề đạo đức xã hội. Trong khi ông Farage tập trung bảo vệ việc săn bắn, chính phủ đang nỗ lực giải quyết các đạo luật lạc hậu để xây dựng một tương lai công bằng hơn cho nước Anh. Đảng Xanh cũng hoan nghênh kế hoạch này nhưng cho rằng chính phủ cần quyết liệt hơn nữa, ví dụ như cấm hoàn toàn môn đua chó Greyhound.

Một số quốc gia khác như Thụy Sĩ cũng đã có lệnh cấm tương tự (Ảnh minh họa: Stock)

Cơ sở khoa học cho lệnh cấm luộc tôm hùm trực tiếp là loài này có cảm giác đau đớn nhất định. Các nhà khoa học, bao gồm Giáo sư Danh dự về Hệ sinh thái Robert Elwood từ Đại học Queen's Belfast (Anh), đã tiến hành nhiều thí nghiệm về phản ứng hành vi của các loài giáp xác. Trong một nghiên cứu nổi tiếng, cua đã có xu hướng tránh xa những nơi trú ẩn thường bị sốc điện, một phản ứng được giải thích là khả năng học hỏi và ghi nhớ trải nghiệm tiêu cực , tương tự như phản ứng tránh đau ở động vật bậc cao. Mặc dù việc xác định chính xác mức độ "đau đớn" của tôm hùm vẫn còn gây tranh cãi trong giới khoa học, nhưng việc chúng giãy giụa dữ dội và cố gắng trốn thoát khỏi nồi nước sôi là một phản ứng sinh học rõ ràng trước một kích thích gây hại. Hơn nữa, một số nghiên cứu còn ghi nhận sự gia tăng hormone cortisol (hormone gây căng thẳng) trong cơ thể tôm hùm khi bị luộc sống.

Nguồn: The Guardian