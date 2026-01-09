Trả 20 triệu để được bế xuống dốc như công chúa ở Trung Quốc

Theo tờ SCMP, một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở Trung Quốc đang trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội sau khi tung ra gói dịch vụ sinh nhật có giá hơn 5.000 nhân dân tệ (tương đương gần 20 triệu đồng). Điểm đặc biệt của gói dịch vụ này là khách nữ sẽ được một huấn luyện viên trượt tuyết bế xuống dốc theo kiểu “công chúa”, kèm theo các hoạt động chúc mừng hoành tráng.

Sự việc được biết đến rộng rãi sau khi một phụ nữ họ Zhao chia sẻ trải nghiệm mừng sinh nhật tại Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Đông Bắc Á ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh . Đây là khu nghỉ dưỡng trượt tuyết lớn nhất trong tỉnh, nổi tiếng với số lượng đường trượt nhiều và hệ thống dịch vụ đa dạng.

Trong đoạn video do Zhao đăng tải, một huấn luyện viên mặc trang phục trắng bế cô xuống dốc ở khu trượt tuyết. Trong khi đó, cô cầm bóng bay và khoác tay lên vai người huấn luyện. Ở phía sau, nhiều nhân viên khác cầm biểu ngữ chúc mừng sinh nhật, mang theo hoa, bánh ngọt, loa và cả khói màu để tạo không khí hoành tráng.

Cô Zhao đăng tải video được bế xuống dốc khi trải nghiệm dịch vụ sinh nhật ở khu trượt tuyết. (Nguồn: SCMP)

Zhao cho biết cô đã chi hơn 5.000 nhân dân tệ cho gói dịch vụ này và đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm hình thức mừng sinh nhật như vậy. Theo lời Zhao, cô cảm thấy hài lòng và coi đây là một kỷ niệm đặc biệt, thậm chí còn giới thiệu dịch vụ này cho bạn bè.

Theo Jimu News, khu nghỉ dưỡng cho biết gói sinh nhật nói trên có thể được thiết kế linh hoạt theo yêu cầu của khách hàng, từ nội dung chúc mừng cho đến mức giá. Đại diện khu nghỉ dưỡng khẳng định đây là một sản phẩm dịch vụ mang tính cá nhân hóa, nhằm đáp ứng nhu cầu trải nghiệm mới lạ của du khách.

“Ngay cả khi không biết trượt tuyết, khách hàng của chúng tôi vẫn có thể cảm nhận được niềm vui trên đường trượt thông qua dịch vụ này ”, đại diện khu nghỉ dưỡng nói.

Nhiều khách hàng khác cũng trải nghiệm dịch vụ tương tự. (Nguồn: SCMP)

Tuy nhiên, ngay sau khi video được lan truyền, dịch vụ này đã nhanh chóng làm dấy lên làn sóng tranh luận gay gắt trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số ý kiến ủng hộ cho rằng đây chỉ là một hoạt động giải trí, mang lại “giá trị cảm xúc” cho khách hàng trong ngày đặc biệt, miễn là các bên tham gia đều tự nguyện và không vi phạm pháp luật.

Ngược lại, nhiều ý kiến bày tỏ sự không đồng tình, cho rằng việc có những tiếp xúc thân thể quá gần giữa huấn luyện viên và khách hàng là thiếu phù hợp trong không gian dịch vụ công cộng, dễ làm lu mờ ranh giới nghề nghiệp và có nguy cơ tạo ra những lệch chuẩn khó kiểm soát.