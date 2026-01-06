Ngày này đã tới rồi sao: Khung cảnh người Nhật dùng chong chóng tre bay đi làm đi học gây bão

Trong những ngày gần đây, một đoạn video ghi lại cảnh tượng kỳ lạ tại Nhật Bản đã thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Nội dung video mô phỏng một bản tin thời sự chính thống, đưa tin về việc người dân tại tỉnh Hokkaido, Nhật Bản đang đồng loạt sử dụng chong chóng tre để di chuyển trong giờ cao điểm.

Mở đầu đoạn clip, phát thanh viên Sato Keisuke thông báo về tình trạng lưu lượng giao thông đường hàng không tăng mạnh do người dân chuyển sang sử dụng thiết bị bay cá nhân để đi làm và đi học.

Hình ảnh tiếp nối cho thấy phóng viên Ishikawa Misaki đang đứng trên một cây cầu tại trung tâm thành phố Sapporo, phía sau cô là hàng loạt người dân đang bay lơ lửng trên không trung giữa trời tuyết trắng. Những người này mang theo cặp sách hoặc túi xách công sở, di chuyển một cách thong dong phía trên các làn xe ô tô đang chạy dưới đường.

Đoạn video được lan truyền trên trang mạng xã hội đưa tin về tình hình tắc đường do mọi người bay chong chóng tre

Nguồn gốc thực sự của bản tin gây sốt

Mặc dù hình ảnh trông vô cùng chân thực và sống động, nhưng đây không phải là một sự kiện có thật ngoài đời thực. Đoạn video này thực chất là một sản phẩm trình diễn của Sora, mô hình trí tuệ nhân tạo tạo video từ văn bản của công ty OpenAI. Logo của công nghệ này cùng với các nhãn watermark cũng xuất hiện rõ ràng trong video như một lời khẳng định về nguồn gốc của nội dung.

Cả video là sản phẩm AI được tạo ra với mục đích giải trí

Video này là một ví dụ điển hình cho thấy trí tuệ nhân tạo đang dần xóa nhòa ranh giới giữa thực và ảo. Mọi chi tiết từ bối cảnh đường phố Nhật Bản, biển hiệu cửa hàng tiện lợi cho đến cử động tự nhiên của các nhân vật đều được AI xử lý một cách tinh vi. Hiện tại, thiết bị chong chóng tre vẫn chỉ dừng lại ở ý tưởng trong bộ truyện tranh nổi tiếng Doraemon và chưa hề hiện hữu trong thực tế đời sống.

Liệu giấc mơ về chong chóng tre có thành thật?

Trong thế giới của chú mèo máy đến từ tương lai, chong chóng tre không chỉ là một món bảo bối xuất hiện sớm nhất mà còn là biểu tượng cho khát khao chinh phục bầu trời của con người. Hình ảnh Doraemon cùng nhóm bạn Nobita gắn chiếc chong chóng nhỏ lên đầu để tự do bay lượn đã trở thành ký ức không thể quên của nhiều thế hệ độc giả. Đây là món bảo bối đại diện cho sự tiện lợi và tinh thần tự do, giúp xóa bỏ mọi giới hạn về không gian chỉ bằng một thiết bị cầm tay nhỏ gọn.

Liệu một ngày con người có thể dùng chong chóng tre bay lượn trên trời?

Nhiều món bảo bối tưởng chừng chỉ có trong trí tưởng tượng của tác giả Fujiko F. Fujio nay đã thực sự bước ra đời thực nhờ sự phát triển vượt bậc của khoa học. Chúng ta có thể kể đến bánh mì chuyển ngữ nay đã tương đương với các ứng dụng dịch thuật tức thời bằng trí tuệ nhân tạo, hay vệ tinh theo dõi cá nhân hiện diện qua hệ thống định vị GPS và bản đồ số trên điện thoại. Ngay cả chiếc gương nói dối hay máy ảnh tạo mô hình cũng có những nét tương đồng với công nghệ thực tế ảo tăng cường và in 3D hiện đại.

Về tiềm năng biến chong chóng tre thành hiện thực, giới khoa học vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những giải pháp thay thế khả thi. Dù việc gắn một cánh quạt trực tiếp lên đầu để bay vẫn vướng phải những rào cản về vật lý như lực nâng và sự chịu đựng của cột sống cổ, nhưng các thiết bị bay cá nhân như jetpack hay flyboard đã cho thấy bước tiến lớn.

Trong tương lai, với sự phát triển của vật liệu siêu nhẹ và động cơ điện hiệu suất cao, những thiết bị bay siêu nhỏ gọn có thể gắn vào ba lô hoặc trang phục sẽ là phiên bản thực tế nhất của chong chóng tre. Khi đó, việc di chuyển trên không trung sẽ không còn là đặc quyền của riêng chú mèo máy Doraemon đáng yêu nữa.