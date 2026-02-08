Đang làm đám cưới thì nhận "tin dữ", cô dâu lập tức hủy hôn với chú rể

Một người đàn ông đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi bị cáo buộc cố gắng kết hôn lần thứ ba mà không ly dị người vợ thứ hai tại Sitapur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Diễn biến bất ngờ này xảy ra tại một nhà nghỉ ở khu vực Maholi, nơi các nghi lễ cưới đang diễn ra và cặp đôi chỉ còn vài phút nữa là làm lễ cưới.

Theo các báo cáo, người đàn ông này đã ly hôn hợp pháp với người vợ đầu tiên và tái hôn vào năm 2018. Người vợ thứ hai của ông ta cáo buộc rằng ngay sau khi kết hôn, gia đình chồng đã đòi 4 lakh rupee (114 triệu đồng) tiền hồi môn. Khi yêu cầu này không được đáp ứng, cô đã bị quấy rối về thể xác và tinh thần, buộc bà phải trở về nhà cha mẹ đẻ chỉ trong vòng 10 ngày sau đám cưới.

Vụ kiện về hành vi quấy rối đòi hồi môn chống lại người đàn ông này hiện đang chờ xét xử tại tòa án.

Người vợ đến đám cưới gây náo loạn.

Người đàn ông được cho là đã bí mật sắp xếp cuộc hôn nhân thứ ba trong khi vẫn còn kết hôn hợp pháp với người vợ thứ hai. Khi biết tin về đám cưới, người vợ thứ hai lập tức đến trình báo cảnh sát, tố cáo chồng mình lừa dối.

Hành động nhanh chóng, cảnh sát đã hộ tống cô đến địa điểm tổ chức đám cưới. Cô bước vào và nhận ra chú rể là chồng mình. Người phụ nữ sau đó thông báo với khách mời rằng cô là vợ thứ hai của anh ta và cảnh báo rằng anh ta sắp hủy hoại cuộc đời một người phụ nữ khác.

Sự việc khiến gia đình cô dâu sững sờ và lập tức hủy bỏ buổi lễ. Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm để thẩm vấn và tạm dừng đám cưới.

Các quan chức xác nhận đã nhận được đơn khiếu nại từ người vợ thứ hai. Hiện tại, các thủ tục pháp lý đang được tiến hành dựa trên lời khai của cả hai bên trong khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.