Trai trẻ 28 tuổi lấy vợ U70, nhan sắc cô dâu trong ngày cưới khiến nhiều người ngỡ ngàng

Những câu chuyện tình yêu vượt qua rào cản tuổi tác từ lâu vẫn luôn là đề tài khiến dư luận không khỏi tò mò và bàn luận. Không chỉ dừng lại ở sự chênh lệch về tuổi tác, điều khiến công chúng đặc biệt quan tâm còn nằm ở lựa chọn gắn bó, quyết định “về chung một nhà” của những cặp đôi ấy giữa muôn vàn định kiến xã hội.

Tại Malaysia, một cặp đôi có khoảng cách tuổi tác lên tới hơn ba thập kỷ từng gây xôn xao dư luận khi chú rể 28 tuổi tổ chức hôn lễ với cô dâu 62 tuổi.

Đáng chú ý, dù cô dâu đã trải qua hai cuộc hôn nhân trước đó, đám cưới vẫn diễn ra trong không khí ấm áp, nhận được sự ủng hộ và nhiều lời chúc phúc từ gia đình hai bên.

Cặp đôi chênh nhau 34 tuổi ở Malaysia nhận được nhiều sự ủng hộ của dư luận.

Cặp đôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ trên TikTok sau khi cặp đôi chia sẻ câu chuyện tình yêu của họ trên nền tảng này.

Chú rể Amin làm nghề mát-xa và bán sản phẩm làm đẹp. Anh lần đầu nhắn tin cho bà Rokiah vào tháng 10/2021 sau khi xem tài khoản TikTok của bà. Ban đầu anh chỉ muốn làm bạn với bà, nhưng dần nảy sinh tình cảm. Vì vậy, anh quyết định đi từ quê nhà ở bang Sabah đến Kelantan để gặp bà. Cũng từ cuộc gặp gỡ này cặp đôi chênh lệch tuổi tác nên duyên.

Bà Rokiah Samat kết hôn với Sabahan Muhamad Amin Jumdail khi quen nhau trên TikTok.

Sau khi về chung nhà một thời gian họ mới chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội và nhận được rất nhiều tin nhắn từ người theo dõi - những người thấy câu chuyện của họ dễ thương và khác thường. Cặp đôi cũng trở thành đề tài "nóng hổi" trên báo chí địa phương.

Sau khi tổ chức hôn lễ, người vợ đã chia sẻ trên trang cá nhân rằng: “Dù anh ấy trẻ hơn tôi rất nhiều, tôi vẫn tin chồng mình có thể chăm sóc tôi đến cuối đời và hy vọng đây sẽ là cuộc hôn nhân cuối cùng của mình”, nhật báo địa phương Harian Metro dẫn lời bà Samat.

Trong khi đó, người chồng trẻ cũng bày tỏ niềm tin vào mối duyên phận này, cho rằng vợ là “jodoh”-người phù hợp với anh theo ý của thánh Allah.

Được biết cô dâu U70 tuổi này từng kết hhôn nhân đầu tiên vào năm 1977 và kéo dài 40 năm. Cuộc hôn nhân thứ hai chỉ kéo dài 2 năm. Bà Samat có 10 người con, 22 đứa cháu và 1 chắt.

Chia sẻ với tờ Star Online, chú rể Amin cho biết chỉ sau 6 tháng quen biết, cả hai đã quyết định đính hôn vào ngày 6/6/2022 và tổ chức hôn lễ sau đó 3 tháng.

Anh tiết lộ thêm, trong ngày cưới, gia đình chú rể không khỏi bất ngờ trước nhan sắc của cô dâu khi dù đã nhiều tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ tươi tắn, hiền lành và gần gũi.

Cặp đôi chênh lệch tuổi tác này bày tỏ sự biết ơn đối với gia đình hai bên vì đã cởi mở, chấp nhận và ủng hộ cuộc hôn nhân của họ. Bà Samat cũng cho biết, chồng mới hiện có mối quan hệ hòa thuận, gắn bó với gia đình bà.