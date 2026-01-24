Nghi chồng ngoại tình, vợ xem điện thoại thì phát hiện "bí mật" đáng sợ

Christopher Thomas Collins, 49 tuổi, ở Tennessee, Mỹ, một phó tế tại một nhà thờ địa phương, gần đây đã bị buộc tội 9 tội danh lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Các cáo buộc xuất phát từ sự nghi ngờ ngoại tình của người vợ, khi cô phát hiện nhiều video được quay lén trên điện thoại của chồng.

Các tài liệu pháp lý cho thấy trong khi Collins đang điều trị nha khoa, anh ta đã nhờ vợ giữ điện thoại của mình cẩn thận. Vợ anh ta đã tìm thấy một video khỏa thân của người giữ trẻ cũ trong một thư mục bí mật. Video được quay trong phòng tắm của họ và dường như được quay bằng camera giấu kín.

Người vợ cho biết cô đã tìm thấy những chiếc camera giấu kín trong phòng tắm của mình, tất cả đều hướng vào bồn tắm và nhà vệ sinh.

Christopher Thomas Collins, 42 tuổi, một phó tế tại nhà thờ Abba's House ở Hixson, Tennessee, đã bị buộc tội 9 tội danh lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Ảnh: Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Hamilton

Collins ban đầu nói với cô rằng anh ta lắp đặt camera để phát hiện chuột, cô kể với các nhà điều tra.

Sau khi tìm thấy các video, vợ của Collins đã đến nhà thờ Abba's House để xin lời khuyên và một người tư vấn ở đó đã khuyến khích cô gọi cảnh sát. Họ đã sắp xếp cho cô và các con ở trong một khách sạn để đảm bảo an toàn trong khi cảnh sát truy tìm Collins và bắt giữ anh ta trong một vụ kiểm tra giao thông, theo Local 3 News.

Cảnh sát đã thu giữ điện thoại di động của Collins và khám xét nó với sự đồng ý của anh ta. Họ cũng thu được hai thẻ nhớ SD từ các máy quay phim nhỏ và một chiếc điện thoại di động cũ.

Cảnh sát đã tìm thấy tổng cộng 9 tập video được ghi thời gian năm 2025 từ các camera giấu kín trong phòng tắm, cho thấy một cô gái vào và ra khỏi phòng tắm, sử dụng nhà vệ sinh và thay quần áo, các nhà điều tra cho biết.

Sau khi Collins bị bắt, nhà thờ đã tước bỏ chức danh phó tế của ông.