Mang nhẫn vàng mới mua đi kiểm tra, nam thanh niên sốc khi biết giá trị

Vào ngày 23/1, Namo Banchangtong đã đăng tải một video cảnh báo trên TikTok sau khi một thanh niên tìm đến anh để nhờ giúp đỡ. Nam thanh niên này cho biết anh đã mua một chiếc nhẫn vàng mà cửa hàng khẳng định là vàng nguyên chất 90%, nhưng thực tế không phải vậy.

Chàng trai trẻ kể lại: "Trước Tết Nguyên đán, tôi đã mua một chiếc nhẫn vàng nặng 15,5 gram tại một cửa hàng vàng. Cửa hàng nói đó là vàng nguyên chất 90%. Tôi mua nó với giá 73.000 baht (61 triệu đồng). Tôi đã tiết kiệm suốt 3 năm để mua chiếc nhẫn này".

Chiếc nhẫn vàng chỉ còn 63% sau khi được kiểm tra.

Trước khi Namo cân vàng, trọng lượng thực tế chính xác là 15,5 gram như đã ghi. Tuy nhiên, tỷ lệ vàng lại không chính xác. Hóa đơn ghi 90% vàng, nhưng thực tế chỉ nhận được 75%. Đó là vàng 18K, nhưng được bán với giá 96,5%, kèm theo khoản phí phụ thu vài baht. Giá thực tế phải là 56.524 baht (47 triệu đồng), dựa trên tỷ lệ vàng đã ghi. Hóa đơn không ghi rõ chi phí nhân công hay phí chế tác.

Namo sau đó tính toán giá bán và nhận thấy mình chỉ thu được 50.479 baht (42 triệu đồng), lỗ hơn 20.000 baht (16,8 triệu đồng). Anh ta tiếp tục thử tính giá bán với 90% giá trị vàng, kết quả chỉ thu được 60.570 baht (50,9 triệu đồng), vẫn lỗ.

Namo cũng giải thích rằng chi phí nhân công cho loại nhẫn này không cao lắm, nhưng khách hàng này cuối cùng đã phải trả gần 20.000 baht (16,8 triệu đồng) cho cả tiền công và chế tác. Tuy nhiên, anh nói thêm rằng chi phí có thể khác nhau tùy thuộc vào cửa hàng. Namo tiết lộ rằng đã có một số người bị lừa trước đây.

Chàng thanh niên nói thêm: "Mọi người phải làm việc 3 hoặc 5 năm mới mua được vàng. Cần rất nhiều thời gian và công sức để đạt được điều đó. Vì vậy, xin đừng làm như vậy. Tôi muốn các cửa hàng vàng phải trung thực với khách hàng của mình".

Sau đó, Namo phát hiện màu sắc của chiếc nhẫn có phần xỉn đi. Khi mang đi kiểm tra lại tỷ lệ vàng, anh đã rất sốc khi tỷ lệ vàng giảm xuống chỉ còn 63%. Cuối cùng, chàng trai này phải đưa ra quyết định nên mang đi bán hay báo cảnh sát.