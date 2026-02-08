Kinh hoàng trước bệnh viện: "Hố tử thần" sâu 50m, diện tích gần 900m2 xuất hiện, khu vực phải sơ tán gấp

"Hố tử thần" sâu hàng chục mét, khu vực trước bệnh viện bị phong tỏa

Sáng 24/9/2025, một "hố tử thần" khổng lồ bất ngờ xuất hiện trên tuyến đường Samsen, ngay trước Bệnh viện Vajira và Đồn cảnh sát Samsen, thuộc quận Dusit – khu vực trung tâm Bangkok, Thái Lan. Hố sụt có độ sâu khoảng 50m, diện tích ước tính gần 900m², khiến mặt đường bị nuốt chửng, giao thông tê liệt và nhiều cơ quan phải sơ tán khẩn cấp.

Sự cố xảy ra vào khoảng 7h sáng, thời điểm khu vực này có mật độ phương tiện và người qua lại đông đúc, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi hoảng sợ khi mặt đất đột ngột sụp xuống chỉ trong tích tắc.

Hố tử thần sâu 50m xuất hiện ở Bangkok. (Nguồn: ST)

Theo ghi nhận từ hiện trường, một số ô tô, cột điện và hệ thống dây điện đã bị cuốn xuống hố sụt. Dù không ghi nhận thương vong, vụ việc vẫn được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng do xảy ra sát bệnh viện và trụ sở cảnh sát đều là những công trình hạ tầng trọng yếu của thành phố.

Ngay sau đó, chính quyền Bangkok đã phong tỏa toàn bộ khu vực, điều chỉnh luồng giao thông và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân.

Nguyên nhân chính thức: Vỡ đường ống nước khi thi công tàu điện ngầm

Trong cuộc họp báo cùng ngày, Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết "hố tử thần" xuất hiện tại khu vực đang thi công đường hầm tàu điện ngầm hai chiều của Tuyến Purple, dự án mở rộng nhằm kết nối các vùng ngoại ô phía tây với quận Dusit.

Theo ông Chadchart, đường hầm có đường kính khoảng 6,5m, nằm ở độ sâu 30–35m. Trong quá trình thi công, một đường ống nước đã bị vỡ tại điểm kết nối giữa đường hầm và nhà ga, nơi nền đất không đủ ổn định.

"Hố tử thần" xuất hiện tại khu vực đang thi công đường hầm tàu điện ngầm hai chiều của Tuyến Purple, dự án mở rộng nhằm kết nối các vùng ngoại ô phía tây với quận Dusit. (Ảnh: ST)

Ông Suriyachai Rawiwan, Giám đốc Sở Phòng chống Thiên tai Bangkok, giải thích rằng nước rò rỉ từ đường ống bị vỡ đã xói mòn nhanh lớp đất bên dưới lòng đường, khiến kết cấu mặt đường mất khả năng chịu lực và dẫn tới sụt lún đột ngột.

Sau sự cố, chính quyền thành phố lập tức cắt nguồn cấp nước trong khu vực, đồng thời kiểm tra toàn diện các công trình ngầm xung quanh.

Công tác khắc phục: Lấp gần xong hố tử thần, giám sát 24/24

Gần một tháng sau vụ việc, đến 19/10/2025, chính quyền Bangkok cho biết công tác khắc phục đã đạt tiến triển rõ rệt. Trong chuyến kiểm tra hiện trường, Thống đốc Chadchart xác nhận hàng nghìn mét khối cát đã được lấp đầy hố sụt, các công trình lân cận và mặt đường xung quanh hầu như không còn hiện tượng xê dịch.

Hệ thống quan trắc tự động được lắp đặt để theo dõi khu vực 24/24, và đến thời điểm hiện tại không ghi nhận dấu hiệu bất ổn mới. Chính quyền cũng bác bỏ các tin đồn cho rằng đường hầm tàu điện ngầm bị dịch chuyển nghiêm trọng.

Gần một tháng sau vụ việc, đến 19/10/2025, chính quyền Bangkok cho biết công tác khắc phục đã đạt tiến triển rõ rệt. (Ảnh: MRTA)

Theo kế hoạch tiếp theo, các cơ quan chức năng sẽ san phẳng khoảng 3.500 m³ đá dăm để chuẩn bị khôi phục lại mặt đường Samsen. Song song với đó, các nhà thầu thuộc Cơ quan Quản lý Vận tải Công cộng Thái Lan (MRTA) đã tiến hành gia cố bổ sung kết cấu đường hầm nhằm ngăn nguy cơ tái diễn sụt lún.

Dù tình hình chung được đánh giá là cải thiện, kết quả đo đạc cho thấy kết cấu khung của Đồn cảnh sát Samsen, nằm sát mép hố tử thần, không còn bảo đảm an toàn. Công trình này dự kiến sẽ bị phá dỡ hoàn toàn, sau đó xây dựng lại khi mặt đường được khôi phục.

Chính quyền Bangkok cho biết chưa ấn định thời điểm mở lại toàn bộ tuyến đường Samsen, do việc này cần phối hợp chặt chẽ với tiến độ thi công tàu điện ngầm để bảo đảm an toàn tuyệt đối. Trong khi đó, Bệnh viện Vajira và một số tòa nhà lân cận đã được xác nhận an toàn về mặt kết cấu, và việc khôi phục một phần tuyến đường trước bệnh viện được ưu tiên trước.

Giới địa chất nhận định, đây là hố sụt lún lớn nhất từng ghi nhận tại khu vực dân cư ở Thái Lan. (Ảnh: ST)

Lời cảnh báo từ hạ tầng ngầm đô thị

Giới địa chất Thái Lan nhận định, đây là hố sụt lún lớn nhất từng ghi nhận tại khu vực dân cư ở Thái Lan. Vụ việc trước Bệnh viện Vajira diễn ra chỉ ít lâu trước khi thế giới chứng kiến sự cố tương tự tại Cairo (Ai Cập), cho thấy hố tử thần đang trở thành mối nguy tiềm ẩn tại nhiều đô thị lớn. Các chuyên gia cảnh báo, với tốc độ đô thị hóa nhanh và hạ tầng ngầm chằng chịt, việc giám sát địa chất và kiểm soát chặt hoạt động đào bới là yếu tố sống còn để đảm bảo an toàn cho người dân.