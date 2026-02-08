Nhật Bản bầu cử: Tuyết rơi trắng trời, Thủ tướng Sanae Takaichi di chuyển hơn 15.000 km

Trong khi các khu vực ven biển Nhật Bản đang hứng chịu trận đại tuyết ở mức báo động thì ngay cả những nơi vốn ít tuyết như vùng Kanto và ven biển Thái Bình Dương cũng đã ghi nhận tình trạng tuyết đóng dày.

Tuyết sẽ tiếp tục trút xuống dồn dập phía biển Nhật Bản, ngay cả những vùng bằng phẳng cũng khó tránh khỏi tình trạng tuyết phủ lấp dày hơn.

Nói rõ hơn về tình hình thời tiết ngày 8-2, trang tenki.jp cho biết Nhật Bản đang chịu ảnh hưởng bởi hình thái thời tiết đặc trưng của mùa đông với cường độ mạnh. Khi luồng không khí lạnh kỷ lục kể từ đầu mùa tràn về, đợt tuyết rơi lần này dự kiến đạt đến đỉnh điểm.

Nhà ga JR Tokyo (cửa Marunouchi) với lớp tuyết phủ dày trên mái. Ảnh chụp lúc 8 giờ 24 phút sáng ngày 8-2. Ảnh: Yomiuri

Hiện tại, tuyết rơi dày đặc tại các khu vực ven biển Nhật Bản trải dài từ phía Bắc đến phía Tây, nhất là ở vùng San-in.

Tính đến 6 giờ sáng nay (giờ địa phương), lượng tuyết đo được tại các vùng đồng bằng đang tiếp tục tăng mạnh: TP Toyama ghi nhận 43 cm, TP Kanazawa 32 cm, TP Tottori 36 cm và TP Matsue là 29 cm.

Ngay cả khu vực Kanto cũng không ngoại lệ khi tuyết đã phủ trắng nhiều nơi: TP Utsunomiya dày 14 cm, trung tâm thủ đô Tokyo 3 cm và TP Chiba là 4 cm.

Tính đến 6 giờ 41 phút sáng ngày 8-2, cảnh báo tuyết rơi cực lớn đã được ban bố tại hàng loạt tỉnh thành bao gồm: Aomori, Toyama, Tochigi, Chiba, Nagano, Kyoto, Hyogo, Tottori, Shimane và Okayama.

Dự báo tuyết sẽ tiếp tục rơi kéo dài đến hết ngày mai (9-2) trên diện rộng từ Bắc xuống Tây Nhật Bản. Lượng tuyết tích tụ trong 24 giờ tới có thể lên tới mức kỷ lục 80 cm tại vùng Hokuriku và 70 cm tại vùng Kinki.

Ngày 8-2, người dân đi vào một điểm bỏ phiếu ở Tokyo. Ảnh: Tân Hoa Xã

Về tình hình bầu cử, hãng thông tấn Jiji Press đưa tin chiến dịch vận động bầu cử Hạ viện khóa 51 đã chính thức khép lại sau 12 ngày tranh cử đầy kịch tính giữa tiết trời giá lạnh.

Trong cuộc đua nghẹt thở này, Thủ tướng Takaichi Sanae - Chủ tịch của đảng Dân chủ Tự do (LDP) - là người có cường độ hoạt động năng suất nhất với tổng quãng đường di chuyển lên tới 15.177 km, dẫn đầu trong số các lãnh đạo đảng phái.

Ngay từ khi bắt đầu, bà Takaichi đã thể hiện sự gắn kết chặt chẽ trong liên minh cầm quyền khi cùng ông Yoshimura Hirofumi (người đứng đầu Đảng Đổi mới Nhật Bản) thực hiện bài diễn thuyết mở màn ở khu Akihabara, thủ đô Tokyo.

Với mục tiêu bảo vệ đa số ghế tại Hạ viện, nữ thủ tướng đã trực tiếp đặt chân tới 23 tỉnh thành, ưu tiên các đơn vị bầu cử đang có sự cạnh tranh sít sao.

Tại đây, bà liên tục khẳng định sự kiên định với chính sách "tài chính tích cực", dùng sự ổn định kinh tế và uy tín cá nhân làm vũ khí để thu hút những cử tri còn đang do dự.

Trong khi đó, các đảng đối lập cũng nỗ lực bám đuổi quyết liệt.

Ông Noda Yoshihiko (đồng Chủ tịch Liên minh cải cách trung dung) đã di chuyển gần 8.000 km để quảng bá hình ảnh của một đảng mới sau sáp nhập.

Còn Chủ tịch Đảng Dân chủ Quốc dân Tamaki Yuichiro tập trung vào các đô thị lớn với cam kết tăng thu nhập thực tế cho người dân.

Các đảng khác như Đảng Cộng sản và Đảng Sanseito cũng lần lượt thực hiện quãng đường di chuyển lên đến hàng vạn cây số. Bà Tamura Tomoko (Chủ tịch Đảng Cộng sản) và ông Kamiya Sohei (Chủ tịch đảng Sanseito) lần lượt hoàn thành chặng đường 13.415 km và 9.972 km.