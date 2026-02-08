Giám đốc ngân hàng bị sát hại, con trai là nghi phạm, động cơ khiến nhiều người sửng sốt

Mới đây, vụ việc một người phụ nữ tại Malaysia nghi bị chính con trai của mình sát hại đã khiến cho dư luận nước này không khỏi phẫn nộ.

Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết, vụ việc mới được phát hiện hôm 2/2 vừa qua, trong đó một phụ nữ 52 tuổi tên là Zaharullail Basir, 1 giám đốc ngân hàng được tìm thấy đã chết trong vũng máu với nhiều vết đâm tại nhà riêng ở Alor Setar, bang Kedah.

Cảnh sát trưởng huyện Kota Setar, ACP Syed Basri Syed Ali, sau đó xác nhận trong một tuyên bố rằng một trong những người con trai của nạn nhân đã gọi điện báo cáo rằng mẹ anh ta, Zaharullail Basir, đã bị sát hại tại nhà riêng ở Taman Sultan Abdul Halim, Jalan Tanjung Bendahara.

Việc khám nghiệm hiện trường cho thấy ba vết đâm, bao gồm một vết ở ngực trái phía trên, vết thương ở cổ tay, vết cắt trên đầu và mặt, cũng như các vết thương nhỏ và một vết đâm ở lòng bàn tay trái. Nghi phạm chính là con trai cả 28 tuổi của nạn nhân, đã bị bắt giữ khi anh ta đang trên xe buýt đến Selangor.

Nạn nhân Zaharullail Basir bị sát hại ngay trước ngày cưới.

“Động cơ gây án vẫn đang được điều tra. Tuy nhiên, kiểm tra cũng cho thấy một chiếc túi xách chứa trang sức, tiền mặt và điện thoại di động đã bị mất”, ông Syed Basri nói với báo Harian Metro.

Được biết, bà Zaharullail Basir chuẩn bị kết hôn lần 2 với một vị hôn phu 57 tuổi và đám cưới dự định sẽ diễn ra vào giữa tháng 2 này. Nạn nhân có 6 người con, trong đó bà đang sống cùng 3 người con nhỏ, còn 3 người còn lại đều đã ngoài 20 tuổi thì sống riêng.

Nghi phạm 28 tuổi, con trai cả của nạn nhân đã bị bắt giữ.

“Việc điều tra cũng cho thấy nghi phạm có tiền án tiền sự và nợ nần có thể là động cơ chính. Ngoài áp lực từ những kẻ cho vay nặng lãi, nghi phạm còn gặp khó khăn trong việc trả khoản tiền thuê 700 Ringgit mỗi tháng (tương đương khoảng 4,5 triệu VNĐ) cho một chiếc xe máy dùng để làm dịch vụ gọi xe. Anh ta cũng được cho là đang gánh nặng bởi các khoản tiền thuê phòng quá hạn", ông Syed Basri cho biết thêm.

Các cuộc điều tra sâu hơn đang được tiến hành để xác định thêm động cơ gây án ngoài vấn đề nợ nần. Nghi phạm đã được đưa đến Tòa án Sơ thẩm Alor Setar và bị tạm giam bảy ngày cho đến ngày 9 tháng 2. Vụ án đang được điều tra theo Điều 302 Bộ luật Hình sự Malaysia về tội giết người.