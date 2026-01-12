Nghi phạm bị bắt giữ là Tran Nguyen Phuc Dat, quốc tịch Việt Nam, hiện đang làm nhân viên công ty và cư trú tại khu Mikawa, thành phố Maebashi. Theo điều tra của cảnh sát, vào chiều tối ngày 8/1, Dat bị cáo buộc đã dùng vật sắc nhọn giống dao đâm vào cổ và nhiều vị trí khác trên cơ thể anh Ota Akira, 26 tuổi, sống tại thành phố Isesaki.

Nghi phạm bị bắt giữ

Vụ việc xảy ra tại bãi đỗ xe của một căn nhà ở thành phố Ota, nơi được cho là có người thân của nghi phạm sinh sống. Sau khi bị tấn công, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong thành phố nhưng không qua khỏi và được xác nhận đã tử vong sau đó.

Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm Dat khai nhận với cảnh sát rằng: “Tôi đã định giết anh ta” đồng thời thừa nhận hành vi phạm tội.

Cảnh sát cho biết nghi phạm và nạn nhân có quen biết nhau từ trước. Thời điểm xảy ra vụ án, trong căn nhà gần hiện trường có mặt nhiều người được cho là họ hàng của nghi phạm. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và khả năng giữa hai người từng xảy ra mâu thuẫn hay tranh chấp trước đó.

Nguồn: Yahoo, Mainichi