Cháu gái lên mạng nhờ người lạ dự đám tang bà ngoại

Theo truyền thông Trung Quốc, một cô gái đã đăng bài viết kêu gọi cộng đồng mạng đến dự tang lễ của bà ngoại tại thành phố Cáp Nhĩ Tân , tỉnh Hắc Long Giang. Trong bài đăng, cô viết: “Bà tôi vừa qua đời. Gia đình tôi sẽ tổ chức một lễ tang chúc phúc. Mọi người có thể đến tiễn biệt bà được không?” .

Lời nhắn giản dị ấy nhận được sự hưởng ứng ngoài mong đợi. Hơn 30 người lạ không quản giá rét và những con đường ngập tuyết ở đông bắc Trung Quốc để đến dự tang lễ của bà ngoại cô. Câu chuyện nhanh chóng gây chú ý, thu hút khoảng 130 triệu lượt xem và trở thành đề tài được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng trực tuyến.

Hơn 30 người lạ đã đến dự tang lễ của bà ngoại cô. (Nguồn: SCMP)

Lễ tang chúc phúc, hay "xi sang" trong tiếng Trung, là nghi thức được cử hành sau khi một người từ 80 tuổi trở lên qua đời. Theo tín ngưỡng truyền thống Trung Quốc, nếu một người qua đời vì tuổi già, điều đó có nghĩa là cuộc đời của người đó đã tràn đầy hạnh phúc và thịnh vượng, không có gì phải tiếc nuối. Vì vậy, tang lễ thường được tổ chức trong không khí trang nghiêm nhưng ấm áp để tiễn đưa người đã khuất.

Người cháu gái cho biết bà ngoại là người sống khép kín, ít giao tiếp và hầu như không có bạn bè thân thiết. Từ nhỏ, cô được bà ngoại trực tiếp nuôi dưỡng và chăm sóc. Khi bà qua đời, nỗi lo lớn nhất của cô là tang lễ sẽ quá vắng vẻ, khiến bà ra đi trong cô quạnh. Chính vì vậy, cô đã quyết định tìm đến cộng đồng mạng, dù không biết liệu có ai sẵn sàng đáp lại lời kêu gọi ấy hay không.

Để bày tỏ lòng biết ơn, người cháu gái hứa sẽ trả chi phí taxi đi lại và tặng quà cho những người đến dự. Thậm chí nếu sau này những người ấy cần giúp đỡ, từ việc dắt chó đi dạo đến chạy việc vặt, cô đều sẵn sàng hỗ trợ trong khả năng của mình.

Câu chuyện đã thu hút hơn 130 triệu lượt xem trên mạng xã hội Trung Quốc. (Nguồn: SCMP)

Sáng 23/12, tang lễ được tổ chức từ 8h30 đến 10h30 tại Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc. Thời tiết hôm đó vô cùng khắc nghiệt khi tuyết rơi dày, khiến nhiều tuyến đường bị ùn tắc nghiêm trọng. Dù vậy, hơn 30 người vẫn xuất hiện đúng hẹn. Một số người phải mất hơn 40 phút di chuyển bằng taxi để kịp đến tiễn biệt bà cụ.

Một người dân địa phương họ Yan cho biết anh quyết định đến dự đám tang ngay khi thấy bài đăng. “Cô ấy trông thật bất lực. Tôi nghĩ nếu một ngày nào đó rơi vào hoàn cảnh tương tự, tôi cũng hy vọng sẽ có người đến giúp mình”, anh chia sẻ.

Một du khách họ Ye, đến từ tỉnh Chiết Giang , vì kẹt xe do tuyết nên chỉ kịp tham dự lễ hỏa táng. Khi biết anh phải chi trả nhiều tiền cho việc đi lại vì đường xá xa xôi, người cháu gái đã chủ động tặng thêm phiếu tiêu dùng để cảm ơn.

“Sự nhiệt tình của những người đến tham dự khiến tôi cảm thấy áy náy vì bản thân chưa làm được gì nhiều” , cô cháu gái nói.

Câu chuyện nhanh chóng gây xúc động trên mạng xã hội Trung Quốc. Chỉ riêng một nền tảng đã ghi nhận khoảng 130 triệu lượt xem. Nhiều bình luận bày tỏ sự cảm phục trước những người xa lạ đã đến dự tang lễ, cũng như sự ấm áp của cộng đồng.

“Đọc câu chuyện này mới thấy tình người vẫn còn nguyên vẹn” , một cư dân mạng chia sẻ.

“Cảm phục và biết ơn những người đã xuất hiện trong đám tang ấy” , một bình luận khác viết.