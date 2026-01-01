Ngủ dậy, người đàn ông sốc nặng khi tài khoản ngân hàng không còn đồng nào

Tháng trước, Ross ở Australia đã đăng tải một video lên mạng xã hội, ghi lại khoảnh khắc anh đăng nhập vào tài khoản ngân hàng Heritage Bank của mình và phát hiện ra tất cả đều có số dư bằng không.

"Tất cả tiền của tôi đã biến mất. Mọi tài khoản đều về 0 và tôi lập tức cảm thấy tức giận. Tôi ốm nặng. Từng xu tôi có đều đã mất hết".

Người đàn ông vô cùng hoang mang khi phát hiện toàn bộ số tiền mình có đã biến mất.

Ross cho biết anh đã lập tức gọi đến số điện thoại của Heritage Bank dành cho các vấn đề khẩn cấp. Tuy nhiên, sau hơn 10 phút chờ máy, lời giải thích từ phía ngân hàng càng khiến anh hoang mang hơn.

"Tôi đã kể cho họ nghe chuyện gì đã xảy ra và cung cấp đầy đủ chi tiết, tất cả những thông tin cần thiết để chứng minh tôi là ai, vậy mà cô ấy lại nói 'Ồ, tài khoản của anh đã bị đóng băng'", Ross nói.

"Tôi nói tài khoản ngân hàng của tôi bằng 0, không phải bị đóng băng, mà là bằng 0, không còn tiền trong đó nữa", Ross chia sẻ.

Theo lời anh, nhân viên ngân hàng sau đó cho biết chỉ cần trả lời một câu hỏi xác minh đơn giản thì tài khoản sẽ được mở lại. Câu hỏi được đưa ra là liệu anh có đang cư trú tại Australia hay có bất kỳ nơi cư trú nào ở nước ngoài.

Sau khi xác nhận thông tin, tài khoản của Ross được khôi phục gần như ngay lập tức. Tuy nhiên, cảm giác hoảng loạn và tổn thương tinh thần mà anh trải qua thì không thể xóa bỏ nhanh chóng. "Tôi thực sự hoảng sợ khi nghĩ rằng mình đã mất sạch tiền. Heritage Bank, chuyện này thật không thể chấp nhận được", Ross bức xúc nói.

Ross cho biết sau đó anh mới nhận ra Heritage Bank đã gửi cho anh một email yêu cầu cập nhật tình trạng cư trú trước khi tài khoản của anh bị đóng băng, nhưng anh đã phớt lờ vì cho rằng đó là một trò lừa đảo.

"Thành thật mà nói, tôi đã xem lại và tìm thấy một email, trông nó thực sự giống như một email lừa đảo. Cách diễn đạt quá khó hiểu, tôi nghĩ đây là một trò lừa đảo. Nó có hai file PDF đính kèm", Ross nói.

"Tôi đã chứng kiến đủ các vụ lừa đảo trong đời mình nên không bao giờ bấm vào những thứ này một cách bừa bãi. Chưa kể đến hàng trăm email khác mà tôi nhận được từ ngân hàng, những email mà tôi không có thời gian đọc vì tôi bận rộn với công việc toàn thời gian và điều hành một công việc kinh doanh phụ", anh giải thích.

Ngân hàng Heritage cũng đã xin lỗi về sai sót này.

"Chúng tôi hiểu việc nhìn thấy những thay đổi bất ngờ trong tài khoản có thể khiến khách hàng hoang mang và thành thật xin lỗi vì điều này. Trong một số trường hợp, ngân hàng buộc phải tạm thời hạn chế quyền truy cập nếu cần xác minh thông tin khách hàng và chúng tôi sẽ liên hệ để yêu cầu cung cấp thông tin đó trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào.

Tiền của khách hàng luôn được bảo đảm an toàn và quyền truy cập sẽ được khôi phục ngay khi các thông tin cần thiết được cập nhật", đại diện Heritage Bank cho biết.