Giải mã “giáo trình lừa đảo” cho con mồi tự sập bẫy của Prince Group

Sau khi Mỹ tịch thu 15 tỉ USD tiền Bitcoin của Chen Zhi (Trần Chí) - Chủ tịch Tập đoàn Prince Group, thế giới mới bàng hoàng trước quy mô của tập đoàn này. Đằng sau những con số "khủng" không chỉ là công nghệ, mà là một "giáo trình lừa đảo" bài bản, tinh vi.

Quy tắc ảnh đại diện thực tế

Theo một bài phân tích trên nền tảng Binance Square, "giáo trình lừa đảo" của Prince Group đặc biệt nhấn mạnh vào sự chân thực thay vì vẻ đẹp hoàn mỹ. Kẻ lừa đảo được chỉ thị: "Không nên chọn ảnh đại diện quá đẹp, có vậy mới trông thật hơn".

Tài liệu này giải thích những hình ảnh người mẫu quá lung linh thường kích hoạt sự cảnh giác của nạn nhân về tài khoản giả mạo.

Thay vào đó, kẻ lừa đảo phải chọn ảnh của những người có ngoại hình khá, ăn mặc lịch sự nhưng mang phong thái đời thường của giới trung lưu. Điều này giúp tạo ra một vỏ bọc đáng tin cậy, khiến nạn nhân cảm giác như đang trò chuyện với một người thành đạt thực thụ ngoài đời.

Trong vòng 10 năm, Chen Zhi - Chủ tịch Tập đoàn Prince Group - đã sở hữu khối tài sản giàu có. Ảnh: Prince Group/Yahoo News

Kịch bản khai thác tần số cảm xúc

Mỗi kẻ lừa đảo phải đóng vai một nhân vật có chiều sâu. Cụ thể, sáng nỗ lực làm việc, trưa ăn uống sang chảnh, tối lại đăng status (dòng trạng thái) cô đơn hoặc tổn thương tình cảm.

Giáo trình quy định trong 3 đến 5 ngày đầu, nhiệm vụ tối thượng là thiết lập sự trùng lặp tần số. Đây là một kỹ thuật thao túng tâm lý cực kỳ cao tay, được hiểu cụ thể như sau:

1. Cơ chế "soi gương": Kẻ lừa đảo không tự ý đưa ra chủ đề. Chúng quan sát trạng thái tâm lý của nạn nhân để điều chỉnh tần số của mình cho khớp. Nếu nạn nhân đang buồn bã vì chuyện tình cảm, kẻ lừa đảo sẽ lập tức phát ra tần số của một người cũng từng bị tổn thương, cô đơn và cần thấu hiểu.

2. Tạo ảo giác định mệnh: Khi hai người có cùng tần số cảm xúc (tức là cùng vui, cùng buồn, cùng khao khát một điều gì đó tại cùng một thời điểm), nạn nhân sẽ rơi vào trạng thái tâm lý tin rằng đây là "duyên tiền định", hoặc đã gặp được "tri kỷ tâm giao".

3. Hạ gục hàng rào lý trí: Giáo trình này quy định trong 3-5 ngày đầu không được nhắc đến tiền bạc là để bảo đảm "tần số cảm xúc" được thiết lập vững chắc nhất. Khi nạn nhân đã tin rằng người này có tâm hồn giống hệt mình, họ sẽ mặc định rằng người này sẽ không bao giờ hại mình.

Hình ảnh những người được giải cứu khỏi một khu trại giam giữ lao động cưỡng bức có liên quan đến mạng lưới lừa đảo của Prince Group ở Campuchia. Ảnh: Tòa án khu Đông New York (Mỹ)

Kỹ thuật thả dây dài câu cá lớn

Trong khi đó, theo trang 163, sự kiên nhẫn của kẻ lừa đảo lại đạt đến mức cực đoan. Kẻ lừa đảo có thể đóng vai bạn thân hàng tháng trời mà không hé môi về việc đầu tư.

Chúng chỉ bí mật "khoe khéo" sự giàu có qua những ảnh chụp màn hình số dư nhảy số, rồi lại giả vờ ngần ngại khi nạn nhân hỏi tới. Bằng cách đẩy nạn nhân ra xa, chúng khiến con mồi nảy sinh tâm lý khao khát được theo chân người thành đạt. Đây chính là lúc "cá lớn" tự nguyện mắc câu.

Xử lý từ chối

Tờ Thế giới Nhật báo (World Journal) cho biết mỗi kẻ lừa đảo đều có sẵn một bộ kịch bản để xử lý mọi nghi ngờ.

Chẳng hạn như khi nạn nhân do dự, chúng dùng mẫu câu tấn công vào tình cảm: "Anh/chị/em… coi trọng tiền bạc hơn sự tin tưởng của chúng ta sao?"

Hoặc khi nạn nhân cạn tiền. Chúng không dừng lại mà hướng dẫn cách vay tín dụng đen, cầm cố nhà cửa với lời hứa "bảo hiểm vốn 100%". Nếu giao dịch thất bại hoặc thị trường biến động, tập đoàn sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền gốc (100% vốn).