Australia ban bố tình trạng thảm họa về cháy rừng

(Ảnh: AFP)

Ngày 10/1, giới chức bang Victoria của Australia xác nhận các vụ cháy rừng bùng phát trong tuần qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng, buộc chính quyền phải ban bố tình trạng thảm họa nhằm tăng cường quyền hạn khẩn cấp cho lực lượng ứng phó. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh một đợt nắng nóng gay gắt bao trùm khu vực, với nhiệt độ nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C, kèm theo gió nóng mạnh - những điều kiện được đánh giá là nguy hiểm nhất kể từ "mùa hè đen" 2019 - 2020.

Một trong những đám cháy nghiêm trọng nhất đã hoành hành gần thị trấn Longwood, khu vực rừng tự nhiên rậm rạp, thiêu rụi gần 150.000 ha đất rừng. Theo nhà chức trách, phần lớn các đám cháy lớn tập trung tại những vùng nông thôn thưa dân, song mức độ tàn phá vẫn rất nặng nề.

(Ảnh: AFP)

Thủ hiến bang Victoria, bà Jacinta Allan, tuyên bố việc ban bố tình trạng thảm họa nhằm mục tiêu cao nhất là bảo vệ sinh mạng người dân. Quyết định này cho phép lực lượng cứu hỏa và chính quyền địa phương có quyền cưỡng chế sơ tán trong các khu vực nguy hiểm. "Nếu được yêu cầu rời đi, người dân cần lập tức tuân thủ để bảo đảm an toàn", bà Allan nhấn mạnh. Bà cũng cho biết 3 người từng bị báo mất tích tại một khu vực cháy nguy hiểm đã được tìm thấy an toàn.

Trong khi đó, Ủy viên Quản lý Tình trạng Khẩn cấp bang Victoria, ông Tim Wiebusch, cho biết ít nhất 130 công trình, bao gồm nhà ở, nhà kho và các công trình phụ trợ, đã bị phá hủy. Ngoài ra, nhiều diện tích đất nông nghiệp, gia súc và vườn nho cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện vẫn còn khoảng 10 đám cháy lớn chưa được khống chế hoàn toàn và có thể tiếp tục âm ỉ trong nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần.

(Ảnh: AFP)

Hàng nghìn lính cứu hỏa từ khắp Australia đã được điều động hỗ trợ bang Victoria, trong bối cảnh khoảng 38.000 hộ gia đình và cơ sở kinh doanh bị mất điện do hạ tầng bị hư hại. Một số đám cháy thậm chí tạo ra hiện tượng dông sét cục bộ do lượng nhiệt cực lớn tỏa ra, làm gia tăng nguy cơ bùng phát thêm các ổ cháy mới.

Giới chuyên gia khí tượng cảnh báo các hiện tượng thời tiết cực đoan tại Australia đang ngày càng gia tăng về tần suất và cường độ. Theo nghiên cứu, nhiệt độ bề mặt đất liền của nước này đã tăng trung bình khoảng 1,51 độ C kể từ năm 1910, góp phần làm trầm trọng thêm nguy cơ cháy rừng và các thảm họa khí hậu khác.