Phát hiện loạt tài khoản hoàn 11.900 đơn online nhưng không hề trả sản phẩm, chiếm đoạt 15 tỷ đồng, tòa phán: "Không thể tránh trách nhiệm hình sự"

Lợi dụng lỗ hổng của nền tảng bán hàng trực tuyến

Theo Baidu, 1 thiếu niên 17 tuổi họ Lữ trong lúc mua sắm trực tuyến ở Trung Quốc đã vô tình phát hiện lỗ hổng trong hệ thống của 1 nền tảng bán mỹ phẩm: ngay cả khi khách hàng không thực sự trả hàng, hệ thống vẫn tự động hoàn tất quy trình hoàn tiền.

Nhận ra kẽ hở này, Lữ đã không do dự lợi dụng để trục lợi. Cậu ta sử dụng nhiều tài khoản đứng tên mình, mượn thêm tài khoản của người thân, thậm chí thuê tài khoản mua sắm của người khác, từng bước triển khai hành vi lừa đảo một cách có tổ chức và quy mô lớn.

Hành vi phạm tội được thực hiện như sau, Lữ sẽ sử dụng mã vận đơn hoàn hàng để làm thủ tục trả hàng, nhưng trên thực tế không gửi trả mà giữ lại toàn bộ số hàng hóa. Trong khi đó, người bán trên các sàn thương mại điện tử chỉ căn cứ vào mã hoàn hàng để chuyển tiền hoàn trả.

Sau khi nhận được tiền hoàn, Lữ mang số hàng chiếm đoạt được bán lại trên các nền tảng trực tuyến với giá thấp nhằm thu lợi bất chính. Bằng thủ đoạn này, Lữ đã thực hiện hơn 11.900 đơn hoàn trả giả, với tổng giá trị hàng hóa hơn 4,76 triệu NDT (khoảng 17,9 tỷ đồng) và thu về khoảng 4,01 triệu NDT (khoảng 15 tỷ đồng).

Ảnh minh họa

Cuộc sống xa hoa vô lý của học sinh 17 tuổi

Sau khi phất lên, cuộc sống của Lữ đã thay đổi hoàn toàn. Cậu học sinh lẽ ra phải ngồi trên ghế nhà trường lại sa vào một lối sống xa hoa không kiểm soát.

Lữ không ngần ngại vung tay chi tiền mua các mẫu điện thoại mới nhất, thay đổi liên tục các thiết bị công nghệ, tủ quần áo thì chất đầy đồ hiệu, mỗi bộ đồ đều có giá trị không nhỏ. Điều khiến nhiều người choáng váng hơn cả là việc Lữ thường xuyên rủ bạn bè lui tới các địa điểm cao cấp, ăn uống, hát hò tiêu tiền như nước, tranh nhau trả hóa đơn trở thành 1 “thói quen” mới.

Trong mắt bạn bè, Lữ chính là 1 cậu ấm con nhà giàu. Nhờ tiền bạc, vòng quan hệ xã hội của cậu nhanh chóng mở rộng. Thế nhưng, một cuộc sống xa xỉ được xây dựng trên hành vi lừa đảo rốt cuộc cũng không thể kéo dài.

Ảnh minh họa

Phán quyết nghiêm minh của pháp luật

Tháng 3/2024, 1 công ty phân phối mỹ phẩm tại Thượng Hải đã trình báo cảnh sát, về việc nền tảng bán hàng chính thức của họ bị lợi dụng để thực hiện các vụ hoàn trả giả, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Khi cảnh sát xác định được nghi phạm, tất cả đều sửng sốt: thủ phạm lại là 1 thiếu niên vừa tròn 17 tuổi – chính là Lữ.

Vụ án do Tòa án Nhân dân quận Phố Đông, thành phố Thượng Hải xét xử. Hội đồng xét xử nhận định, Lữ đã tiến hành hành vi phạm tội với mục đích chiếm đoạt tài sản trái phép, bịa đặt thông tin để lừa đảo, số tiền chiếm đoạt ở mức đặt biệt lớn, đủ để cấu thành tội lừa đảo.

Mặc dù khi thực hiện hành vi phạm tội, Lữ mới 17 tuổi, theo quy định pháp luật có thể được xem xét giảm nhẹ hoặc miễn giảm một phần hình phạt. Song tòa nhận định, số tiền Lữ chiếm đoạt đặc biệt lớn, thủ đoạn phạm tội tinh vi, đồng thời toàn bộ số tiền phi pháp hầu như đã bị tiêu xài hết, gây thiệt hại không thể khắc phục cho doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, tòa quyết định xử lý nghiêm minh, tuyên phạt Lữ 6 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phán quyết này thể hiện thông điệp rõ ràng: tuổi tác không phải là “lá chắn” để né tránh trách nhiệm hình sự và không gian mạng cũng không nằm ngoài vòng pháp luật.

Sáu năm song sắt không chỉ là cái giá mà Lữ phải trả, mà còn là lời cảnh tỉnh dành cho nhiều thanh thiếu niên khác: đường tắt thường là lối ngắn nhất dẫn tới vực sâu; chỉ khi bước đi trên con đường đúng đắn, con người mới thực sự chạm đến bến bờ tự do.

Theo QQ