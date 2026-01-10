Phát minh từ Thụy Điển có thể rung chuyển ngành sản xuất hydro xanh toàn cầu

Đột phá lớn: Sản xuất hydro xanh từ năng lượng mặt trời mà không cần bạch kim đắt đỏ

Các nhà khoa học Thụy Điển vừa phát minh phương pháp sản xuất khí hydro (H2) từ ánh nắng mặt trời và nước, mà không cần dùng đến bạch kim – kim loại hiếm và siêu đắt đỏ vốn là rào cản lớn của công nghệ này.

Một bước đột phá trong nghiên cứu mở ra hướng đi hiệu quả cho việc sản xuất hydro từ năng lượng mặt trời – mà không cần sử dụng kim loại bạch kim quý hiếm. Ảnh: Mia Halleröd Palmgren

Phương pháp mới sử dụng hạt nhựa dẫn điện giá rẻ, đạt hiệu suất cao, chi phí thấp hơn, thậm chí có thể vượt trội hệ thống dùng bạch kim truyền thống. Đây là bước tiến khổng lồ hướng tới hydro xanh (GH2) sạch 100% (chỉ thải ra nước), bền vững, giúp giảm phụ thuộc vào tài nguyên hạn chế.

Giáo sư Ergang Wang, trưởng nhóm nghiên cứu kiêm giáo sư tại Khoa Hóa học và Kỹ thuật Hóa học thuộc Đại học Chalmers, cho biết "Nhóm chúng tôi đã sử dụng ánh sáng mặt trời, nước và các hạt nhựa dẫn điện siêu nhỏ (gọi là polyme liên hợp). Bằng cách điều chỉnh các đặc tính vật liệu ở cấp độ phân tử, chúng tôi đã làm cho vật liệu này tương thích với nước nhiều hơn, từ đó thúc đẩy quá trình chuyển hóa ánh sáng thành hydro (H2)".

“Việc phát triển các chất xúc tác quang hiệu quả mà không cần bạch kim là một giấc mơ lâu đời trong lĩnh vực này. Bằng cách sử dụng nhựa dẫn điện siêu nhỏ, chúng tôi có thể sản xuất hydro một cách hiệu quả và bền vững mà không cần bạch kim – với chi phí thấp hơn đáng kể, và hiệu suất thậm chí có thể vượt trội so với các hệ thống dựa trên bạch kim”, Alexandre Holmes thuộc Đại học Chalmers cho biết.

Trữ lượng bạch kim trên Trái đất có hạn, và việc khai thác có liên quan đến rủi ro đối với cả môi trường và sức khỏe con người. Hơn nữa, việc sản xuất chỉ tập trung ở một vài quốc gia, ví dụ như Nam Phi và Nga.

Hiện tại, để duy trì phản ứng lâu dài, họ dùng vitamin C làm chất chống oxy hóa tạm thời (giúp cung cấp electron). Nhưng mục tiêu sắp tới là phân tách nước hoàn toàn chỉ bằng nắng và nước, không cần phụ gia nào – các nhà khoa học tin rằng chỉ cần vài năm nữa là đạt được.

Hydro xanh không chỉ là nhiên liệu – nó là cầu nối để thế giới chuyển sang nền kinh tế không carbon, sạch và bền vững. Với đột phá công nghệ gần đây (như sản xuất không cần bạch kim), tương lai hydro xanh đang đến rất nhanh. Tin vui này được công bố ngày 8/1/2026.