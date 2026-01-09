Nhận tin mật rồi đột kích một cơ sở, công an triệt phá đường dây sản xuất bơ giả từ hóa chất, tịch thu hơn 300kg sản phẩm pha trộn

Sau khi nhận thông tin báo cáo, lực lượng cảnh sát phối hợp với Cục An toàn Thực phẩm địa phương vừa tiến hành đột kích một cơ sở sản xuất thực phẩm hoạt động trái phép tại làng Laskana, bang Gujarat (Ấn Độ). Cơ sở này được ngụy trang dưới hình thức chuồng gia súc, song thực chất là nơi sản xuất bơ giả với quy mô lớn.

Trong cuộc đột kích, lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng 319,54 kg bơ ghee pha trộn, 856 kg dầu thực vật và dầu đậu nành, cùng nhiều loại hương liệu nhân tạo và thiết bị phục vụ cho quá trình chế biến. Tổng giá trị tang vật bị thu giữ ước tính khoảng 2,11 lakh rupee (khoảng 62 triệu đồng).

Theo thông tin từ cảnh sát, nghi phạm Alpesh Ishwarbhai Santhaliya (30 tuổi), cư trú tại khu Sainath Society gần ngã tư Kamrej, đã bị bắt giữ ngay tại hiện trường. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy đối tượng này đã sản xuất bơ giả bằng cách trộn dầu thực vật, dầu đậu nành và dầu thực vật hydro hóa, sau đó bổ sung các tinh chất hóa học nhằm tạo mùi và màu sắc tương tự bơ nguyên chất từ sữa bò hoặc sữa trâu. Đáng chú ý, một lượng nhỏ bơ thật được sản xuất tại chuồng gia súc cũng được trộn vào các mẻ bơ giả để tăng độ “đánh lừa” người tiêu dùng.

Các cơ quan chức năng cho biết, sản phẩm bơ pha trộn này được bán ra thị trường dưới danh nghĩa “bơ nguyên chất từ bò nuôi thả”, với mức giá rẻ bất thường. Trong khi giá bơ ghee nguyên chất trên thị trường vào khoảng 1.200 rupee/kg, nghi phạm bị cáo buộc đã bán bơ giả cho các cửa hàng địa phương với giá chỉ khoảng 300 rupee/kg. Đối với những khách hàng mua sữa trực tiếp từ cơ sở này, bơ ghee pha trộn được bán với giá khoảng 500 rupee/kg, lợi dụng lòng tin của người tiêu dùng quen biết.

Các quan chức y tế tham gia cuộc đột kích cảnh báo rằng việc tiêu thụ bơ bị pha trộn, đặc biệt là các sản phẩm làm từ dầu cọ và dầu thực vật, có thể gây ra nhiều rủi ro nghiêm trọng đối với sức khỏe. Những nguy cơ thường gặp bao gồm rối loạn tiêu hóa, các bệnh về dạ dày và nguy cơ mắc bệnh tim mạch trong dài hạn. Rủi ro này được đánh giá cao hơn vào mùa đông, thời điểm nhu cầu tiêu thụ bơ ghee tại Ấn Độ thường gia tăng mạnh.

Hiện các mẫu bơ bị thu giữ đã được gửi đến phòng thí nghiệm để tiến hành kiểm nghiệm chi tiết, nhằm xác định chính xác thành phần và mức độ nguy hại. Song song với đó, cảnh sát đang mở rộng điều tra chuỗi cung ứng để làm rõ những cửa hàng, quán ăn hoặc khách sạn tại thành phố Surat có thể đã tiêu thụ hoặc phân phối sản phẩm bơ pha trộn này.

Vụ việc đã được lập hồ sơ theo Luật An toàn Thực phẩm và Tiêu chuẩn, cùng các điều khoản pháp lý liên quan khác. Cơ quan chức năng kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác trước các sản phẩm thực phẩm có giá rẻ bất thường, đồng thời chủ động báo cáo cho chính quyền khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ về thực phẩm bị pha trộn, làm giả.