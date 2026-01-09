Nozza Usmanova được bạn bè tặng cho một chiếc bánh sinh nhật kèm bóng bay bơm khí hydro vào ngày 6/1, tại Bukhara, Uzbekistan.

Đoạn clip ghi lại cho thấy người phụ nữ đang vui mừng chờ ở cửa một cửa hàng để nhận quà. Vài giây sau khi chào hỏi người thân, một người phụ nữ đưa cho cô chiếc bánh có nến và Nozza nhanh chóng thổi tắt chúng. Nhưng đầu nến nóng vẫn khiến bóng bay phát nổ.

Bóng bay bất ngờ phát nổ kinh hoàng trước mặt người phụ nữ

Nozza nói: "Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Tôi không chắc mình đã thoát ra bằng cách nào".

Bóng bay bất ngờ phát nổ khiến nhiều người hoảng sợ.

Khi ngọn lửa lớn gần như bao trùm cả cửa ra vào, người phụ nữ và khách mời đã vội vã chạy ra khỏi tòa nhà. May mắn đám cháy chỉ kéo dài trong tích tắc và không ai bị thương.

Họ đã kiểm tra tình hình của tất cả những người tham dự, bao gồm cả một người mẹ và đứa con nhỏ đang đứng gần đó.

Nozza nói thêm: "Thật nhẹ nhõm khi không ai bị thương và không có thiệt hại gì".

Hydro là một chất khí rất dễ cháy thường được sử dụng trong bóng bay cho các bữa tiệc vì nó làm cho chúng bay lên. Tuy nhiên, nó có thể dễ dàng bắt lửa nếu tiếp xúc với tia lửa, ngọn lửa hoặc nến, khiến nó trở thành mối nguy cơ gây hỏa hoạn.