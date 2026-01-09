Nhan sắc "vạn người mê" của công chúa Hà Lan ở tuổi 20

Công chúa Alexia, tên đầy đủ là Alexia Juliana Marcela Laurentien, sinh ngày 26 tháng 6 năm 2005 tại bệnh viện Bronovo ở The Hague. Cô là con gái thứ hai của Vua Willem-Alexander và Hoàng hậu Máxima. Với tư cách là con thứ trong gia đình hoàng gia, Alexia hiện đứng thứ hai trong hàng kế vị ngai vàng của vương quốc Hà Lan, sau người chị cả của mình.

Lựa chọn ngành học khác biệt

Trước khi trở thành sinh viên tại London, Công chúa Alexia đã hoàn thành chương trình Tú tài Quốc tế tại trường UWC Atlantic ở xứ Wales. Đây là ngôi trường danh tiếng nằm trong một tòa lâu đài cổ từ thế kỷ 12, nơi được truyền thông quốc tế mệnh danh là "Hogwarts phiên bản đời thực". Tại đây, công chúa không chỉ học các môn văn hóa mà còn tham gia vào các khóa học phi truyền thống như nghiên cứu về tính bền vững và Thái Cực Quyền, cùng với những người bạn cùng trang lứa đến từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả Công chúa Leonor của Tây Ban Nha.

Sau khi tốt nghiệp vào năm 2023, Alexia dành trọn một năm nghỉ phép (gap year) để du lịch và làm việc, trước khi chính thức đưa ra quyết định quan trọng cho sự nghiệp học thuật của mình tại London vào cuối năm 2024.

Công chúa Alexia của Hà Lan sở hữu nhan sắc trẻ trung và xinh đẹp

Tháng 9 năm 2024, Công chúa Alexia bắt đầu chương trình cử nhân tại Đại học College London (UCL) danh tiếng với chuyên ngành Khoa học và Kỹ thuật cho Sự thay đổi Xã hội. Đây là một ngành học đa ngành kết hợp giữa tư duy kỹ thuật với các kiến thức về chính trị và xã hội nhằm đào tạo nên những nhà lãnh đạo có khả năng giải quyết các thách thức toàn cầu. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng theo học, công chúa đã có một quyết định đầy bất ngờ khi chuyển sang chuyên ngành Kỹ thuật Dân dụng (Civil Engineering) cũng thuộc khoa Kỹ thuật của UCL.

Công chúa đang theo học 1 trong những ngôi trường hàng đầu thế giới

Tính đến năm 2025 và đầu năm 2026, Alexia vẫn đang miệt mài với những kiến thức về cơ sở hạ tầng, cầu cống và các công trình thủy lợi. Sự thay đổi này được cho là rất phù hợp với bối cảnh quê hương Hà Lan, nơi có hệ thống đê điều và quản lý nước phức tạp nhất thế giới. Việc một nàng công chúa hoàng gia theo đuổi lĩnh vực kỹ thuật thường được nhận xét là khô khan nhưng thiết yếu cho quốc gia đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ và ngưỡng mộ từ công chúng.

Đời tư kín tiếng và những nhiệm vụ hoàng gia đầu tiên

Dù đang sinh sống tại London, cuộc sống sinh viên của Alexia được Hoàng gia Hà Lan bảo vệ nghiêm ngặt như một vấn đề riêng tư. Tuy nhiên, cô vẫn thường xuyên trở về quê nhà để tham gia các sự kiện quan trọng. Điển hình là vào năm 2025, cô đã xuất hiện rạng rỡ bên cạnh gia đình trong ngày lễ Quốc khánh và sự kiện Prinsjesdag.

Không phải người thừa kế ngai vàng như chị gái, Alexia có cuộc sống kín tiếng hơn nhưng vẫn tích cực tham gia các hoạt động

Trước đó, ở tuổi 18, cô cũng đã tự mình thực hiện nhiệm vụ riêng đầu tiên là làm lễ rửa tội cho Vox Alexia, một con tàu nạo vét lớn được đặt theo tên cô tại Rotterdam.

Ngoài việc học, Alexia còn được biết đến là một cô gái năng động với niềm đam mê trượt tuyết, cưỡi ngựa và chơi piano. Dù từng gặp tai nạn nghiêm trọng trên sườn núi dẫn đến phải phẫu thuật đùi, niềm yêu thích thể thao của nàng công chúa vẫn không hề giảm sút. Công chúa Alexia của Hà Lan đại diện cho hình ảnh của một thế hệ hoàng gia mới: hiện đại, thực tế và sẵn sàng dấn thân vào những lĩnh vực kỹ thuật để phục vụ cộng đồng trong tương lai.

Công chúa Alexia bên cạnh gia đình

Nguồn: SCMP