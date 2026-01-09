Phát hiện mỏ quặng sắt trữ lượng hơn 55 tỷ tấn

Các nhà khoa học vừa công bố phát hiện một mỏ quặng sắt lớn nhất từng được ghi nhận tại khu vực Tây Úc. Với trữ lượng kim loại khổng lồ ước tính khoảng 55 tỷ tấn, phát hiện này không chỉ thiết lập kỷ lục mới về quy mô mà còn có thể định nghĩa lại hiểu biết của nhân loại về tài nguyên sắt trên hành tinh.

Theo Tiến sĩ Liam Courtney-Davis từ Đại học Curtin, phát hiện này cho thấy nhiều chương trong lịch sử hình thành khoáng sản và các quá trình địa chất quy mô lớn có thể sẽ phải viết lại.

Dựa trên mức giá quặng sắt trung bình gần đây khoảng 105 USD/tấn, tổng giá trị của mỏ này được ước tính lên tới 5,775 nghìn tỷ USD. Con số này vượt xa mức 5,9 tỷ USD từng được báo cáo sơ bộ, đồng thời cho thấy tác động kinh tế đặc biệt lớn của phát hiện.

Quy mô và giá trị của mỏ Hamersley đang thúc đẩy giới chuyên gia thảo luận về ý nghĩa của nó đối với hoạt động thăm dò tài nguyên. Khu vực này vốn là nơi tập trung một trong những trữ lượng quặng sắt lớn nhất thế giới, và phát hiện mới càng củng cố vị thế chiến lược của nó trên bản đồ khoáng sản toàn cầu.

Nghiên cứu đã sử dụng đồng vị uranium và chì để xác định rằng các khoáng vật này hình thành cách đây 1,4 tỷ năm, thay vì mốc 2,2 tỷ năm như giả định trước đó.

Theo các nhà khoa học, mốc thời gian mới này thách thức các quan điểm truyền thống và hé lộ mật thiết giữa các các mỏ khoáng sản khổng lồ với sự biến đổi của các siêu lục địa.

"Việc xác định mối liên hệ giữa các mỏ quặng sắt khổng lồ này và những thay đổi trong chu kỳ siêu lục địa giúp chúng ta hiểu rõ hơn về các quá trình địa chất cổ đại," một đồng tác giả nghiên cứu giải thích.

Công trình này đang thu hút sự quan tâm lớn từ các giới liên quan vì nó giúp cải thiện khả năng dự đoán các khu vực thăm dò trong tương lai. Nhóm nghiên cứu cho rằng năng lượng từ các hoạt động địa chất cổ đại tại vùng Pilbara đã kích hoạt quá trình hình thành hàng tỷ tấn đá giàu sắt.

Các kỹ thuật định tuổi đồng vị giúp định hình con đường quặng sắt biến đổi nồng độ từ 30% lên hơn 60% như hiện nay, một "khoảng trống kiến thức" từng khiến giới khoa học gặp khó khăn trong việc hiểu về các mỏ khoáng sản lớn nhất thế giới.

Dù mang lại giá trị kinh tế to lớn, phát hiện này còn mang ý nghĩa vượt xa khía cạnh thương mại. Nó chứng minh địa chất học không chỉ nhằm dự báo thiên tai hay lập bản đồ bề mặt Trái Đất, mà còn liên tục phá vỡ các giả định cũ để hiểu rõ hơn về lịch sử dịch chuyển của các lục địa cổ đại.

Kết quả nghiên cứu gợi ý rằng quá trình hình thành khoáng sản rất phức tạp nhưng có thể giúp giải mã những bí ẩn về Trái Đất thời kỳ đầu và các quá trình kiến tạo trong quá khứ.

Những phát hiện này được kỳ vọng sẽ mở ra hướng nghiên cứu tại các khu vực tiềm năng bị lãng quên, đồng thời giúp các công ty khai thác mỏ và chính phủ điều chỉnh chiến lược, hướng tới khai thác tài nguyên hiệu quả và ít lãng phí hơn.

Úc vốn thống trị ngành công nghiệp sắt, và phát hiện này càng củng cố vai trò của quốc gia này trên thị trường toàn cầu. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến xuất khẩu hay giá cổ phiếu, mà còn có thể tác động đến các thỏa thuận thương mại, chuỗi cung ứng toàn cầu và sự ổn định của giá cả.

Các nhà nghiên cứu cho biết họ vẫn đang tiếp tục hoàn thiện bức tranh tổng thể, song dữ liệu mới đã mở ra cái nhìn rõ nét hơn về sự dịch chuyển của các lục địa và quá trình hình thành tài nguyên – những yếu tố nền tảng hỗ trợ đời sống hiện đại.