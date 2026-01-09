Một quốc gia đang nắng nóng 45 độ C giữa mùa đông

Hơn một nửa diện tích Australi đang đối mặt với tình trạng oi bức dưới nền nhiệt độ thiêu đốt trong đợt sóng nhiệt được dự báo là tồi tệ nhất trong 6 năm. Cục Khí tượng đã đưa ra cảnh báo rằng điều kiện thời tiết khô và nóng sẽ tạo ra các điều kiện cháy rừng cực đoan ở nhiều bang khi nhiệt độ vượt ngưỡng 45 độ C tại một số khu vực trên khắp cả nước.

Dải nhiệt độ cao này đã hình thành và tích tụ trên khắp Tây Australia trong nhiều ngày qua và bắt đầu lan rộng sang Nam Australia New South Wales (NSW) và Victoria từ ngày 6.1. Khi thủy ngân trong các cột nhiệt kế tăng cao, nguy cơ hỏa hoạn dự kiến sẽ đạt mức cực đoan tại Nam Australia, Victoria và vùng nội địa NSW với các lệnh cấm lửa hoàn toàn được thiết lập trên phần lớn diện tích quốc gia.

Ảnh: AAP/ 7NEWS

Những điều kiện thời tiết này đang được đánh giá là tồi tệ nhất kể từ thời điểm dẫn đến mùa cháy rừng thảm khốc 2019-2020, thảm họa đã trực tiếp khiến hơn 30 người thiệt mạng và thiêu rụi hàng triệu ha đất rừng.

Australi có khả năng sẽ chứng kiến các điều kiện sóng nhiệt cực đoan trên một phần lớn diện tích New South Wales và phía bắc Victoria, thực tế là ở khắp mọi nơi giữa Melbourne và Sydney cũng như lấn sâu vào vùng nội địa. Đây có vẻ là đợt bùng phát nhiệt đáng kể nhất đối với vùng đông nam nước Úc, đặc biệt là khi xét về số ngày liên tiếp nhiệt độ ở mức giữa 40 độ C kể từ mùa hè năm 2019-2020.

Hàng triệu cư dân ở NSW và Victoria đang phải gồng mình chuẩn bị cho các điều kiện sóng nhiệt cực đoan từ ngày 7 đến 9.1. Nhiệt độ sẽ thực sự tăng vọt tại các khu vực đông dân cư phía đông nam Australia, ngay cả các vùng ven biển cũng sẽ ghi nhận mức nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 40 độ C, bao gồm cả Adelaide, Melbourne và tất cả các khu vực nằm giữa hai thành phố này.

Nhiệt độ tăng cao dự kiến sẽ gây ra những đợt tăng vọt kỷ lục trên lưới điện quốc gia khi người dân Australia tăng cường sử dụng máy điều hòa. Ông Matthew Sweeting từ nhà cung cấp năng lượng Ausgrid cảnh báo rằng nguy cơ xảy ra sự cố mất điện ngoài kế hoạch sẽ gia tăng trong điều kiện sóng nhiệt kéo dài do nhu cầu phụ tải trên lưới điện tăng mạnh.

Cục Khí tượng Úc định nghĩa sóng nhiệt là tình trạng có ba ngày liên tiếp nhiệt độ cao hơn mức trung bình. Đợt sóng nhiệt này diễn ra sau một năm kỷ lục khác khi năm 2025 là năm nóng thứ tư trong lịch sử Australia với nhiệt độ cao hơn 1,3 độ C so với mức trung bình giai đoạn 1961–1990.

Chuyên gia khí hậu Nadine D'Argent lưu ý rằng đây là diễn biến tiếp nối sau khi năm 2024 là năm nóng thứ hai của Úc. Cả Nam Australia và Tây Australia đều ghi nhận những năm nóng thứ ba trong lịch sử của họ. Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 và từ tháng 10 đến tháng 12, những vùng rộng lớn của Australia đã trải qua các điều kiện sóng nhiệt, đôi khi đạt đến mức độ nghiêm trọng cực đoan. Năm nóng nhất của Úc từng được ghi nhận là năm 2019, khi nhiệt độ trung bình năm của quốc gia cao hơn 1,51 độ C so với mức trung bình.

Nguồn: 1News