Tổ tiên loài người hiện đại vừa xuất hiện ở Casablanca?

Theo CNN, hóa thạch một loài người tiền sử vừa được tìm thấy tại hang Grotte à Hominidés, thuộc mỏ đá Thomas Quarry I (TP Casablanca - Morocco) đã cung cấp bằng chứng đột phá về nguồn gốc sâu xa của loài người hiện đại.

Mảnh xương hàm hóa thạch, một trong những mảnh hài cốt thuộc về loài có thể là tổ tiên của loài người hiện đại - Ảnh: CNRS

Người hiện đại (hay người tinh khôn) có danh pháp khoa học là Homo sapiens, đã hiện diện trên Trái Đất từ hơn 300.000 năm trước, nhưng tách ra từ loài cổ đại nào thì vẫn chưa rõ.

Có các bằng chứng cho thấy chúng ta là hậu duệ của "người đứng thẳng" Homo erectus, nhưng dường như có một loài trung gian giữa chặng đường tiến hóa này.

Hóa thạch từ Casablanca - Morocco có thể chính là đại diện cho loài trung gian đó, theo nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature.

Công trình được thực hiện bởi một nhóm nghiên cứu đa quốc gia, do TS Jean-Jacques Hublin từ Trung tâm Nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp (CNRS) và Viện Nhân chủng học tiến hóa Max Planck (Đức) dẫn đầu.

Các nhà khảo cổ tại hiện trường - Ảnh: CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TIỀN SỬ CỦA CASABLANCA

Theo Sci-News, cho đến nay, các nhà cổ nhân học vẫn tranh luận về nơi sinh sống của tổ tiên chung cuối cùng của loài người hiện đại, người Neanderthal và người Denisovan, là hai loài cổ khác cùng thuộc chi Homo (chi Người).

Bằng chứng di truyền cho thấy vị tổ tiên bí ẩn này tồn tại trong khoảng từ 765.000-550.000 năm trước, nhưng hồ sơ hóa thạch vẫn còn là một khoảng trống.

Một số nhà khoa học đã đề xuất nguồn gốc Á - Âu, dựa một phần vào các hóa thạch có niên đại từ 950.000-770.000 năm tuổi của loài Homo antecessor được tìm thấy ở Atapuerca, Tây Ban Nha.

Nhưng các hóa thạch mới - bao gồm các mảnh xương hàm, răng, đốt sống và một mảnh xương đùi - củng cố thêm lập luận cho rằng nguồn gốc của loài người này là ở châu Phi.

Kết quả xác định niên đại trầm tích xung quanh cho thấy các mảnh hài cốt này có niên đại khoảng 773.000 năm trước, tức tương đương thời kỳ của Homo antecessor.

Tuy nhiên, các hóa thạch mới này có hình thái khác biệt so với Homo antecessor, cho thấy sự phân hóa khu vực giữa châu Âu và Bắc Phi đã xuất hiện vào cuối thế Pleistocen sớm (khoảng 1,8 triệu-780.000 năm trước).

Các phần hài cốt này cũng mang đặc điểm kết hợp giữa Homo erectus và các đặc điểm hiện đại hơn mà chúng ta vẫn thấy ở Homo sapiens và Neanderthal.

“Những di hài được tìm thấy ở Morocco có thể đại diện cho một dạng tiến hóa của Homo erectus ở Bắc Phi, nhưng nằm gần điểm phân tách tiến hóa giữa các dòng dõi châu Phi và Á Âu” - các tác giả cho biết.

Điều này củng cố thêm giả thuyết cho rằng nguồn gốc của loài người hiện đại là ở châu Phi. Đồng thời, mỏ đá ở Casablanca và khu vực lân cận có thể là nơi chứa đựng nhiều manh mối khác, giúp các nhà khoa học tìm các mảnh ghép còn thiếu của bức tranh tiến hóa.