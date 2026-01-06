Phát hiện mỏ quặng vàng trữ lượng hơn 222 triệu tấn

Bang Bihar, vốn lâu nay được xem là một trong những khu vực nông nghiệp và kém phát triển của Ấn Độ, đang thu hút sự chú ý đặc biệt sau khi các dữ liệu địa chất mới cho thấy nơi đây sở hữu trữ lượng quặng vàng tiềm năng lớn nhất cả nước. Phát hiện này không chỉ làm thay đổi vị thế của Bihar trên bản đồ khoáng sản quốc gia mà còn mở ra kỳ vọng về một cú hích kinh tế dài hạn.

Theo các kết quả khảo sát địa chất, huyện Jamui của bang Bihar được cho là chứa khoảng 222,8 triệu tấn quặng vàng dưới lòng đất. Với quy mô này, Jamui có thể chiếm gần một nửa tổng trữ lượng vàng chưa khai thác của Ấn Độ, vượt qua các bang giàu tài nguyên truyền thống như Karnataka và Rajasthan. Giới chuyên gia đánh giá đây là một trong những phát hiện khoáng sản quan trọng nhất của Ấn Độ trong nhiều năm trở lại đây.

Số liệu từ Chính phủ Ấn Độ cho thấy Bihar hiện đứng đầu cả nước về trữ lượng vàng tiềm năng chưa được khai thác, tiếp theo là Rajasthan và Karnataka. Trên thực tế, Karnataka vẫn đang là bang sản xuất vàng lớn nhất Ấn Độ, đóng góp tới khoảng 99% sản lượng vàng trong nước, chủ yếu nhờ các mỏ Hutti và Kolar. Tuy nhiên, nhiều mỏ trong số này đã ngừng hoạt động, trong khi nguồn vàng tại Bihar vẫn nằm yên dưới lòng đất, chờ được khai thác.

Tổng trữ lượng quặng vàng của Ấn Độ hiện ước tính vượt 120 triệu tấn, có khả năng cho ra khoảng 759 tấn vàng nguyên chất. Riêng Jamui được cho là chiếm gần một phần tư con số này. Ngoài Bihar, khoảng 25% trữ lượng vàng của Ấn Độ nằm tại Rajasthan, 21% ở Karnataka, phần còn lại phân bố rải rác tại Tây Bengal, Andhra Pradesh, Jharkhand và một số bang khác.

Việc phát hiện trữ lượng vàng khổng lồ tại Bihar là kết quả của quá trình khảo sát, lập bản đồ địa chất kéo dài nhiều năm của Cục Khảo sát Địa chất Ấn Độ (GSI). Cơ quan này thường xuyên tiến hành các chương trình thăm dò khoáng sản trên toàn quốc nhằm xác định những khu vực giàu tài nguyên và đánh giá tiềm năng khai thác trong dài hạn.

Dù vậy, hoạt động khai thác vàng tại Jamui hiện vẫn chưa được triển khai. Một trong những bước ngoặt đáng chú ý là vào năm 2021, Chính phủ Ấn Độ đã sửa đổi các quy định liên quan, cho phép đấu giá giấy phép thăm dò và khai thác vàng ở cấp độ sâu hơn, mở đường cho khu vực tư nhân tham gia vào lĩnh vực này.

Trong bối cảnh Ấn Độ là một trong những quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, nơi kim loại quý này gắn liền với văn hóa, tiết kiệm và đầu tư, phát hiện tại Jamui mang ý nghĩa không chỉ về địa chất mà còn về kinh tế – xã hội. Nếu được khai thác hiệu quả, nguồn tài nguyên này có thể trở thành động lực phát triển mới cho Bihar, đồng thời góp phần giảm sự phụ thuộc của Ấn Độ vào nhập khẩu vàng trong tương lai.