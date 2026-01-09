Chênh lệch về chế độ lương và thị tẩm giữa hoàng hậu, phi tần nhà Thanh

Trong các bộ phim cung đấu, địa vị của hoàng hậu nhà Thanh thường bị đe doạ bởi các phi tần khác, thậm chí có khi còn bị lấn át. Tuy nhiên, trên thực tế, hoàng hậu có những đặc quyền mà không một phi tần nào có thể tranh giành. Những đặc quyền này được quy định một cách rõ ràng, ngay cả hoàng đế cũng hiếm khi làm trái.

Hoàng đế Càn Long và hoàng hậu trong phim "Diên hy công lược.

Quy định về "lương"

Hoàng hậu và các phi tần nhà Thanh đều được phân phát một lượng bạc cố định hàng tháng. Mọi chi phí phát sinh trong cuộc sống của họ đều được chi trả bằng số bạc này.

Với tư cách là vợ chính của vua, người đứng đầu hậu cung, mỗi năm hoàng hậu nhà Thanh nhận được một nghìn lượng bạc. Ngoài ra còn những quyền lợi khác mà phi tần không có như mỗi năm được 2 cuộn lụa thượng hạng, 4 cuộn gấm, 40 cân bông, 40 tấm da chồn...

Ngoài ra, mỗi ngày hoàng hậu nhận được 16 cân thịt lợn, một đĩa thịt cừu và 2 con vật nhỏ, thậm chí cả số lượng rau củ cũng được quy định rất rõ ràng. Số thức ăn này không chỉ dành riêng cho hoàng hậu mà còn dành cho tất cả những người hậu cận của bà.

Nhà bếp trong cung điện nhà Thanh có hơn một trăm căn, mỗi cung điện tự nấu ăn riêng. Khẩu phần ăn hàng ngày của hoàng hậu được quy định rõ ràng. Nếu không đủ, dù ở địa vị cao nhất, Hoàng hậu cũng chỉ có thể giảm số lượng người hầu.

Địa vị của hoàng hậu trong cung rất vững chắc.

Các phi tần khác căn cứ theo thứ bậc sẽ được phát lượng bạc khác nhau. Điều đáng chú ý là chức danh Hoàng quý phi mặc dù tồn tại nhưng hoàng đế hiếm khi phong trong thực tế. Hoàng quý phi tương đương với phó hậu, chỉ được phong khi chưa có hoàng hậu hoặc hoàng hậu quá ốm yếu, không thể cai quản được hậu cung.

Hoàng quý phi (nếu có) được phát 800 lượng bạc mỗi năm, các phi nhận 600 lượng bạc, và cứ thế giảm xuống các cấp bậc thấp hơn. Lưu ý rằng đây không phải là lượng bạc phát theo tháng mà là theo năm, vì vậy các phi tần cấp thấp nhận được rất ít, đôi khi chỉ từ ba đến năm lượng bạc một tháng.

Đặc quyền trong việc thị tẩm

Vào thời nhà Thanh, chuyện thị tẩm phải tuân theo những quy định hết sức nghiêm ngặt. Có những đặc quyền mà chỉ hoàng hậu mới có được.

Đầu tiên, hoàng đế không được phép qua đêm tại cung của các phi tần. Nếu muốn thị tẩm một phi tần nào đó, ngài sẽ lật thẻ bài có tên của người này. Phi tần được lựa chọn phải tắm rửa sạch sẽ, sau đó không mặc quần áo và được quấn trong một cái chăn lớn. Các thái giám sẽ có nhiệm vụ khiêng nàng tới giường rồng. Quy định này được đặt ra để ngăn chặn việc ám sát quân vương.

Phi tần dù có được sủng ái tới mấy cũng không được phép ở lại qua đêm với hoàng thượng.

Triều đại nhà Thanh có những quy định rất nghiêm ngặt về thời gian thị tẩm của hoàng đế với phi tần. Họ chỉ ở cùng nhau không quá một tiếng đồng hồ. Trong thời gian này, các thái giám sẽ đứng đợi ngoài cửa. Họ có nhiệm vụ nhắc nhở hoàng đế về thời gian. Ở thời điểm quy định, thái giám sẽ lớn tiếng thông báo: "Đến giờ rồi".

Nếu hoàng đế không phản hồi, họ sẽ thông báo lại lần nữa. Nếu sau lần nhắc nhở thứ ba mà vẫn không có phản hồi từ hoàng đế, các thái giám sẽ đẩy cửa vào để ngăn chặn bất kỳ sự cố nào có thể xảy ra.

Khi hết thời gian phục vụ, dù là nửa đêm, các phi tần cũng phải thức dậy và rời đi theo cái cách mà họ tới trước đó. Phi tần dù được hoàng đế sủng ái tới mấy cũng không được phép ngủ qua đêm với hoàng đế.

Riêng hoàng hậu lại đặc quyền ngủ với hoàng đế tới rạng sáng. Trong thời gian này, các thái giám và người hầu không được phép quấy rầy, nếu làm trái sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.

Nếu như phi tần phải được lật thẻ bài mới có cơ hội được tới cung điện của hoàng đế để thị tẩm thì hoàng hậu lại khác. Hoàng hậu không có thẻ bài. Hoàng đế có thể đến và nghỉ lại cung của hoàng hậu bất cứ khi nào ngài muốn. Do đó, giường của hoàng hậu sẽ có kích thước lớn hơn so với giường của các phi tần khác.

Hoàng hậu có nhiều đặc quyền trong việc thị tẩm.

Vào các ngày 15 và 16 âm lịch, hoàng đế thường thị tẩm hoàng hậu. Đây là thời điểm trăng tròn nhất, tượng trưng cho địa vị cao nhất trong hậu cung của hoàng hậu. Đồng thời, theo quan niệm của người Trung Quốc, trăng tròn cũng là thời điểm dễ thụ thai nhất. Do đó, việc thị tẩm hoàng hậu giúp hoàng đế đạt được ước nguyện sớm có đích tử.