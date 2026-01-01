Thảm kịch nổ quán bar giữa tiệc Giao thừa tại khu nghỉ dưỡng cao cấp: Ít nhất 40 người chết, hơn 100 người bị thương

Theo thông tin từ nhà chức trách, vụ việc xảy ra vào khoảng 1h30 sáng tại quán bar Le Constellation, thuộc khu nghỉ dưỡng Crans-Montana, bang Valais, phía tây nam Thụy Sĩ. Ngọn lửa bùng phát dữ dội sau vụ nổ, khi quán bar đang tổ chức tiệc chào đón năm mới với lượng lớn khách bên trong.

Nguyên nhân vụ nổ hiện vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, giới chức cho biết nhiều khả năng đây là một tai nạn và chưa có dấu hiệu cho thấy đây là một vụ tấn công. Phát biểu tại cuộc họp báo, công tố viên Beatrice Pilloud nhấn mạnh: “Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi xem đây là một vụ cháy và không xem xét khả năng đây là hành động tấn công”. Bà cho biết một cuộc điều tra toàn diện đã được mở.

Ông Stephane Ganzer, người đứng đầu cơ quan an ninh bang Valais, cho biết trong số các nạn nhân có nhiều công dân nước ngoài. Trong khi đó, Trưởng cảnh sát bang Valais Frederic Gisler xác nhận một đường dây nóng đã được thiết lập để hỗ trợ thân nhân các nạn nhân.

“Tôi không thể che giấu rằng tất cả chúng tôi đều bị chấn động bởi những gì đã xảy ra trong đêm tại Crans-Montana”, ông Gisler nói tại họp báo. “Chúng tôi ghi nhận khoảng 100 người bị thương, phần lớn trong tình trạng nghiêm trọng, và đáng tiếc là hàng chục người được cho là đã thiệt mạng”.

Theo ông Gisler, các nạn nhân bị thương đã được chuyển tới nhiều bệnh viện ở các thành phố Sion, Lausanne, Geneva và Zurich. Bộ Ngoại giao Italy cho biết, dựa trên thông tin từ cảnh sát Thụy Sĩ, số người tử vong có thể vào khoảng 40 người, song cảnh sát địa phương hiện vẫn từ chối đưa ra con số chính thức.

Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra sự việc (Ảnh: Reuters)

Trước đó, cảnh sát cho biết nhiều người đang được điều trị bỏng nặng. Khu vực xảy ra vụ việc đã bị phong tỏa hoàn toàn và lệnh cấm bay tạm thời được áp dụng đối với không phận Crans-Montana. Nhà chức trách đã huy động khoảng 10 trực thăng và 40 xe cứu thương tham gia công tác cứu hộ.

Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin viết trên mạng xã hội X rằng: “Điều đáng lẽ là khoảnh khắc vui mừng đã biến, ngay trong ngày đầu năm mới tại Crans-Montana, thành nỗi tang thương bao trùm cả đất nước và lan rộng ra ngoài biên giới”, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Công tố viên Pilloud cho biết các cơ quan chức năng đang nỗ lực xác định danh tính nạn nhân và sớm bàn giao thi thể cho gia đình. “Rất nhiều nguồn lực pháp y đã được huy động nhằm nhận dạng các nạn nhân, với mục tiêu đưa các nạn nhân trở về với gia đình trong thời gian sớm nhất”, bà nói.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani nhận định vụ hỏa hoạn có thể liên quan đến pháo hoa. “Dường như đây là một tai nạn do hỏa hoạn, một vụ nổ nào đó, hoặc do pháo được đốt trong quá trình ăn mừng năm mới”, ông nói với kênh Sky TG24 của Italy.

Nguồn: Reuters