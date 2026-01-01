15 cột mốc Hoàng gia đáng mong chờ nhất 2026

Nếu như năm 2025 là một năm đầy biến động với Hoàng gia Anh, nơi niềm vui xen lẫn những nỗi buồn không thể nói thành lời, thì năm 2026 đang đến gần với tâm thế của một chương sách mới đầy hứa hẹn. Đó sẽ là năm của những sự trưởng thành, khi Hoàng tử bé George ngày nào bắt đầu bước vào trường trung học, hay "nàng tiểu thư" Lady Louise chính thức rời giảng đường đại học. Đó cũng là năm của sự hoài niệm khi cả thế giới cùng tưởng nhớ 100 năm ngày sinh của cố Nữ hoàng Elizabeth II vĩ đại. Bên cạnh những lễ kỷ niệm rực rỡ, những chuyến công du lịch sử, năm 2026 cũng dự báo những cuộc chia ly không mấy êm ả và cả những cuộc chiến pháp lý căng thẳng. Hãy cùng điểm qua 15 cột mốc quan trọng nhất đang chờ đợi gia đình Windsor ở phía trước.

Có lẽ khoảnh khắc khiến nhiều người hâm mộ Hoàng gia cảm thấy thời gian trôi nhanh nhất chính là vào tháng 9 tới đây. Hoàng tử George, vị vua tương lai 12 tuổi, sẽ chính thức nói lời tạm biệt ngôi trường Lambrook thân thuộc để bước vào môi trường trung học đầy thử thách. Dù chưa có thông báo chính thức, nhưng nhiều lời đồn đoán cho rằng cậu bé sẽ nối gót cha mình vào Eton College danh giá.

Việc này đồng nghĩa George có thể sẽ bắt đầu cuộc sống nội trú, xa vòng tay cha mẹ, hoặc chọn cách đi về trong ngày thời gian đầu. Một lựa chọn khác cũng đang được cân nhắc là Marlborough College - ngôi trường cũ của Vương phi Kate, nơi có thể đón cả ba anh em George, Charlotte và Louis cùng theo học sau này. Dù là phương án nào, đây cũng là cột mốc đánh dấu sự tự lập đầu đời của một vị vua tương lai.

Song song với sự trưởng thành của thế hệ cháu chắt là nỗi nhớ khôn nguôi về người bà vĩ đại. Năm 2026 đánh dấu tròn 100 năm ngày sinh của cố Nữ hoàng Elizabeth II (21/4/1926). Sinh ra tại một căn nhà ở Mayfair mà chẳng ai nghĩ sẽ là nơi chào đời của một nữ vương, bà đã sống một cuộc đời phụng sự trọn vẹn đến hơi thở cuối cùng. Dù bà không còn ở đây để thổi nến mừng sinh nhật thứ 100, nhưng chắc chắn, cả Vương quốc Anh và những người yêu mến bà trên khắp thế giới sẽ có những cách riêng để tưởng nhớ về một biểu tượng của sự tận tụy và kiên định.

Không chỉ có hoa hồng, năm 2026 cũng dự báo những "gai nhọn" mà Hoàng gia phải đối mặt. Câu chuyện về Vương tử Andrew (nay đã mất tước hiệu) và ngôi nhà Royal Lodge vẫn chưa đi đến hồi kết êm đẹp. Sau hàng loạt bê bối và việc bị tước bỏ danh hiệu, ông Andrew được cho là sẽ phải rời khỏi dinh thự Royal Lodge trước tháng 10 năm sau. Đây là hệ quả tất yếu sau những ồn ào liên quan đến Jeffrey Epstein mà ông kiên quyết phủ nhận. Sự ra đi này, dù được dự báo trước, vẫn là một nốt trầm buồn cho thấy sự kiên quyết của Hoàng gia trong việc giữ gìn hình ảnh trước công chúng.

Bên kia bờ đại dương, Vương tử Harry cũng được dự đoán sẽ có những chuyến trở về quê hương đầy sóng gió. Ngoài chuyến đi thường niên cho giải thưởng WellChild vào tháng 9, Harry có thể sẽ phải có mặt tại London sớm hơn, vào tháng 1, cho phiên tòa xét xử vụ kiện các nhà xuất bản báo chí về việc thu thập thông tin trái phép. Vụ kiện trị giá hàng chục triệu bảng Anh này hứa hẹn sẽ là tâm điểm truyền thông, và như thường lệ, Meghan Markle nhiều khả năng sẽ không đồng hành cùng chồng trong những chuyến đi này.

Một vụ việc khác cũng gây chấn động không kém là phiên tòa xét xử Marius Borg Høiby, con trai riêng của Công nương Mette-Marit (Hoàng gia Na Uy). Với 32 cáo buộc nghiêm trọng, phiên tòa dự kiến bắt đầu vào tháng 2/2026 sẽ là một đám mây đen bao phủ lên Hoàng gia Na Uy và cả cộng đồng hoàng gia châu Âu nói chung.

Giữa những lo toan, Hoàng gia vẫn luôn biết cách thắp lên niềm hy vọng bằng những sự kiện ấm áp. Ngày 29/4 tới đây sẽ đánh dấu kỷ niệm 15 năm ngày cưới của Thân vương William và Vương phi Kate - "Đám cưới pha lê" minh chứng cho một tình yêu bền bỉ giữa bao áp lực vương quyền. Người ta hy vọng sẽ lại được thấy những bức ảnh ngọt ngào hay những cử chỉ quan tâm tinh tế mà họ dành cho nhau như mọi khi.

Hơn thế nữa, tin vui có thể đến từ Peter Phillips khi anh được cho là sẽ tổ chức đám cưới với Harriet Sperling, hay Lady Marina Windsor cũng rục rịch lên xe hoa. Những tiếng chuông đám cưới ngân vang luôn là liều thuốc tinh thần tốt nhất cho bất kỳ gia đình nào.

Năm 2026 cũng là năm của những chuyến đi xa. Giải thưởng Earthshot danh giá của Thân vương William có thể sẽ dừng chân tại Ấn Độ, tiếp nối sứ mệnh bảo vệ hành tinh xanh. Trong khi đó, Vua Charles được cho là đang lên kế hoạch cho chuyến công du lịch sử đến Mỹ để kỷ niệm 250 năm thành lập quốc gia này, đánh dấu lần trở lại đầu tiên của ông kể từ năm 2018.

Đặc biệt hơn cả là tin đồn về chuyến công du chung của vợ chồng William - Kate đến Úc theo lời mời của Thủ tướng nước này. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là chuyến đi hàn gắn và kết nối đầy ý nghĩa sau thời gian dài Vương phi tập trung điều trị bệnh.

Thế hệ Gen Z của Hoàng gia cũng đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Lady Louise Windsor sẽ tốt nghiệp Đại học St Andrews và có thể cân nhắc gia nhập quân đội, tiếp nối truyền thống gia đình. Trong khi đó, em trai cô, James, Bá tước xứ Wessex, cũng sẽ hoàn thành chương trình phổ thông ở tuổi 18, đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn giữa đại học, quân đội hay một con đường lập nghiệp khác. Và không thể không nhắc đến Meghan Markle, người đang từng bước xây dựng đế chế kinh doanh "As Ever" của mình. Năm 2026 chắc chắn sẽ chứng kiến thêm nhiều sản phẩm mới ra mắt, cho thấy một hướng đi độc lập và đầy tham vọng của nữ công tước tại Mỹ.

Năm 2026, với tất cả những hỷ nộ ái ố, vẫn là một năm đáng chờ đợi. Nó cho thấy Hoàng gia Anh, dù là một thiết chế cổ xưa, vẫn đang vận động, thay đổi và đối mặt với những vấn đề rất "đời" của một gia đình lớn: Chuyện học hành của con cái, chuyện nhà cửa, kiện tụng và cả những khoảnh khắc hạnh phúc giản đơn bên nhau.