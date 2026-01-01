Quan niệm về nam tính trên mạng xã hội đã thay đổi

Khái niệm nam tính đang trải qua những thay đổi sâu sắc và điều này đã tạo điều kiện cho một thể loại hài kịch mới bùng nổ trên mạng xã hội: những đoạn video ngắn tự giễu nhại chính bản thân người đàn ông. Nếu như năm 2024 được xem là năm của những bài diễn hài độc thoại sâu sắc về nam giới, thì năm 2025 chính là thời điểm của các nội dung tự trào lên ngôi. Các nghệ sĩ không còn chỉ trích người khác mà quay sang khai thác chính những mâu thuẫn trong hành trình định vị bản thân của phái mạnh hiện đại.

Những mâu thuẫn trong định nghĩa về sự nam tính

Hiện nay nam giới đang đứng giữa những luồng tư tưởng trái ngược khi một mặt các nền tảng mạng xã hội vẫn tràn ngập nội dung cổ xúy cho hình mẫu "alpha male" truyền thống với các giá trị về quyền lực và sự cứng rắn. Mặt khác xã hội ngày càng đề cao sự thấu hiểu cảm xúc và tinh thần cởi mở.

Nhiều diễn viên hài đã khai thác chính sự lúng túng này để tạo ra tiếng cười thông qua những tình huống đối đầu giữa bản năng cũ và tư duy mới. Nghệ sĩ Kiry Shabazz mô tả những cuộc tranh cãi giữa những người đàn ông hiện đại – những người vừa muốn khẳng định cái tôi lại vừa cố gắng ứng xử văn minh và kiểm soát cảm xúc – đã tạo ra những khoảnh khắc dở khóc dở cười vì sự mâu thuẫn nội tại không thể che giấu.

Những nội dung hài hước trên MXH về các chàng trai không gồng mình kiểm soát cảm xúc, không mạnh mẽ theo quan niệm truyền thống

Tiếng cười từ những tình huống đời thường

Các đoạn video ngắn trên các nền tảng số hiện nay thường tập trung vào sự vụng về của nam giới khi cố gắng duy trì hình ảnh của mình trong mắt công chúng. Nhiều tiểu phẩm khai thác sự ngại ngùng khi đàn ông thể hiện sự quan tâm đến bạn bè hay sự xúc động bất ngờ khi nhận được một lời nhắn hỏi thăm giản đơn.

Một số nghệ sĩ như Sahib Singh lại chọn cách chế giễu nỗi sợ bị coi là ủy mị thông qua các nhân vật luôn cố gắng phủ nhận sở thích cá nhân chỉ vì lo sợ chúng không đủ mạnh mẽ. Sự khác biệt giữa hình ảnh bóng bẩy trên mạng xã hội và thực tế đời thường cũng là chủ đề màu mỡ khi các nhân vật thường được xây dựng theo kiểu cố gắng tỏ ra uyên bác nhưng lại thất bại trong những việc đơn giản nhất.

Ý nghĩa đằng sau những tiếng cười

Thể loại hài kịch này không nhằm mục đích tấn công hay chỉ trích một cá nhân hay tổ chức nào mà thay vào đó nó cho phép khán giả và chính người diễn khám phá các chủ đề nhạy cảm một cách nhẹ nhàng. Việc một người đàn ông tự biến mình thành mục tiêu của trò đùa giúp xóa bỏ cảm giác bị công kích, đồng thời tạo ra sự đồng cảm lớn từ người xem.

Một cảnh trích từ phim Friendship. Nguồn ảnh: Republic Pictures/PA

Diễn viên Dan Carney chia sẻ rằng việc đóng vai một nhân vật ngây ngô cho phép anh và khán giả cùng thảo luận về các vấn đề xã hội một cách chân thành mà không khiến bất kỳ ai cảm thấy bị đe dọa.

Nghệ sĩ Dan Licata nhận định rằng sự nam tính ngây ngô mang lại giá trị giải trí rất lớn trong bối cảnh hiện nay. Những nhân vật luôn đăng tải các thông điệp truyền cảm hứng mạnh mẽ nhưng lại có lối sống trái ngược đã trở thành chất liệu phong phú cho nghệ thuật.

Sự bùng nổ của xu hướng này cho thấy một bước tiến trong nhận thức của nam giới hiện đại khi khả năng tự nhìn nhận và mỉa mai những điểm yếu của chính mình được xem là minh chứng cho sự tự tin và thấu hiểu bản thân. Đây chính là một phẩm chất cần thiết để định nghĩa lại sự nam tính trong một kỷ nguyên đầy biến động như hiện nay.

Nguồn: The Guardian