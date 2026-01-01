Thảm kịch đêm giao thừa: Quán bar nổi tiếng phát nổ, nhiều người thiệt mạng

Theo thông tin ban đầu, vụ nổ xảy ra vào khoảng 1h30 sáng tại quán bar mang tên Le Constellation, địa điểm nổi tiếng và thường xuyên thu hút đông du khách, đặc biệt trong dịp năm mới. Thời điểm xảy ra sự cố, có khoảng 100 người đang có mặt bên trong quán để chào đón năm 2026.

Ông Gaetan Lathion, người phát ngôn cảnh sát bang Wallis ở phía tây nam Thụy Sĩ, xác nhận với AFP rằng đã có nhiều người bị thương và nhiều người thiệt mạng. “Đã xảy ra một vụ nổ với nguyên nhân hiện chưa xác định. Chúng tôi đang ghi nhận nhiều người bị thương và nhiều nạn nhân tử vong”, ông cho biết.

Clip: X

Vụ việc hiện đang được điều tra làm rõ (Ảnh: AFP)

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường trong bối cảnh tòa nhà bốc cháy dữ dội. Khu vực xung quanh quán bar đã bị phong tỏa hoàn toàn, đồng thời nhà chức trách ban hành lệnh cấm bay tạm thời đối với không phận Crans-Montana để phục vụ công tác cứu hộ và điều tra.

Các hình ảnh do truyền thông Thụy Sĩ đăng tải cho thấy ngọn lửa bao trùm một phần tòa nhà, trong khi nhiều xe cứu thương và lực lượng khẩn cấp túc trực gần hiện trường. BBC cũng dẫn nguồn từ cảnh sát xác nhận có thương vong trong vụ việc.

Theo ông Lathion, một trung tâm tiếp nhận và đường dây nóng đã được thiết lập để hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng. “Chúng tôi mới chỉ ở giai đoạn đầu của cuộc điều tra. Đây là khu nghỉ dưỡng trượt tuyết nổi tiếng quốc tế, thời điểm này có rất nhiều du khách”, ông nói thêm.

Cảnh sát Thụy Sĩ dự kiến tổ chức họp báo vào lúc 10h sáng cùng ngày để cung cấp thêm thông tin chính thức.

Crans-Montana là một đô thị thuộc quận Sierre, bang Valais, nằm ở phía tây nam Thụy Sĩ, cách núi Matterhorn khoảng 40 km về phía bắc và là điểm đến quen thuộc của giới thượng lưu và du khách quốc tế vào mùa đông.

Nguồn: The Guardian